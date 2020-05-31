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وكالة S&P: اقتصاد أبوظبي قد ينكمش بـ 7.5% تقريبا هذا العام

منشور 31 أيّار / مايو 2020 - 05:48
من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة "دعما ماليا استثنائيا" من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي
إمارة أبوظبي
أبرز العناوين
قالت وكالة Standard and Poor's للتصنيف الائتماني إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام

قالت وكالة Standard and Poor's للتصنيف الائتماني إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
 
وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام من 0.3% في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة "دعما ماليا استثنائيا" من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تسجل 6.6 مليارات مع السعودية في الربع الأول
السيولة النقدية في بنوك أبوظبي ترتفع إلى 206 مليارات درهم في الربع الثاني

Via SyndiGate.info


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