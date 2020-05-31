وكالة S&P: اقتصاد أبوظبي قد ينكمش بـ 7.5% تقريبا هذا العام

قالت وكالة Standard and Poor's للتصنيف الائتماني إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.



وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام من 0.3% في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة "دعما ماليا استثنائيا" من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.