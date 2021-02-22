وكالة S&P تتوقع استقرار التصنيف الإئتماني على نطاق واسع لشركات التأمين الخليجية في 2021

توقعت وكالة S&P Global أن يظل تصنيفها لشركات التأمين الخليجية مستقراً على نطاق واسع في عام 2021 نتيجة الاحتياطات القوية من رأس المال، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر فيما يتعلق بجائحة كورونا.

كما توقعت الوكالة المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج في شركات التأمين الخليجية وبالأخص في الكويت والسعودية مع سعي الهيئات التنظيمية لإصدار لوائح جديدة لرفع سقف رأس المال المطلوب.

وأشارت S&P الى الخطر الرئيسي الذي تواجهه شركات التأمين الخليجية يتمثل في عودة محتملة للتقلبات في أسواق رأس المال، مما قد يضعف الظروف الائتمانية للشركات في عام 2021.