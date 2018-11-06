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ولي العهد السعودي يؤسس لـ 7 مشاريع استراتيجية بينها أول مفاعل للأبحاث النووية

ولي العهد السعودي يؤسس لـ 7 مشاريع استراتيجية بينها أول مفاعل للأبحاث النووية
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