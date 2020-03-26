يوتيوب يحول جودة الفيديو الافتراضية إلى تعريف قياسي عالميا

بدأ YouTube في تحويل إعدادات التشغيل الافتراضية في جميع مقاطع الفيديو الخاصة به إلى تعريف قياسي.

جاء القرار، الذي تم تأكيده لـ Mashable عبر البريد الإلكتروني، استجابةً لضغوط النطاق الترددي المحتملة حيث يقوم المزيد والمزيد من الأشخاص بالعزل الذاتي لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مماثل في أواخر الأسبوع الماضي ركز فقط على أوروبا.

ولا يمنع هذا التغيير الأشخاص من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube بدقة أعلى، بل ببساطة يغير الإعداد الذي يتم تشغيله تلقائيا عليه.

قال متحدث باسم Google لـ Mashable عبر البريد الإلكتروني: “نواصل العمل عن كثب مع الحكومات ومشغلي الشبكات حول العالم للقيام بدورنا لتقليل الضغط على النظام خلال هذه الحالة غير المسبوقة”.

قد لا تلاحظ التغيير على الفور، حيث يطرحه YouTube على مدار الأيام القليلة القادمة، لذلك هناك احتمال أن يكون محتوى Grade A الخاص بك قيد التشغيل التلقائي بجودة عالية.

في يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، انضمت Apple TV + إلى Netflix في تقليل جودة البث في أوروبا.

على الرغم من أن تغيير YouTube قد يكون مزعجا بعض الشيء لبعض الأشخاص، إلا أن Google أكدت أن هذا سيستمر حتى الآن حوالي 30 يوما فقط.

