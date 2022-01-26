يوتيوب يخطط لتبني ال NFTs

في رسالة نُشرت يوم الثلاثاء، أشارت سوزان وجسيكي، الرئيسة التنفيذية لشركة يوتيوب، أن الشركة تدرس تبني تقنيات الويب 3 (web3) ، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) كمصدر آخر للإيرادات لمنشئي المحتوى.

على الرغم من أن الرسالة لم تحدد متى سيبدأ يوتيوب في اختبار NFT على منصته، أشارت وجسيكي إلى الابتكارات التي تحدث في عالم الويب 3 على أنها "مصدر إلهام لمواصلة الابتكار على يوتيوب".

جاء في الرسالة: "نركز دائمًا على توسيع نظام YouTube البيئي لمساعدة منشئي المحتوى على الاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك أدوات مثل NFTs ، مع الاستمرار في تقوية وتعزيز الخبرات التي يتمتع بها منشئو المحتوى والمعجبون على يوتيوب".

تم توجيه رسالة وجسيكي الأخيرة إلى منتدى يوتيوب لتحديد المجالات التي تخطط الشركة للاستثمار فيها، مثل الألعاب والتسوق ، وكيف تخطط لدعم منشئي المحتوى.



على الرغم من أن هذه قفزة نوعية بالنسبة لشركة يوتيوب، إلا أنها بالتأكيد لا تجعلها الأولى في عالم وسائل التواصل الاجتماعي التي تدخل عالم NFT. حيث يوفر تويتر للمستخدمين الذين يمتلكون JPEG خاص بهم طريقة "لعرض ممتلكاتك الثمينة" عبر صورة ملف تعريف سداسية. وبحسب ما ورد تعمل ميتا، التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك، على شيء مشابه حيث يمكن للمستخدمين عرض NFTs التي يمتلكونها. كما ورد أن سوقًا لـ NFTs قيد الإعداد.

تجدر الإشارة إلى أن منشئي محتوى علر يوتيوب لم ينتظروا الشركة للقيام بهذه الخطوة ، حيث قام العديد منهم بالفعل بتحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى NFTs وبيعها. على سبيل المثال ، تم تحويل فيديو اليوتيوب الشهير "Charlie Bit Me" إلى NFT وبيعه مقابل 761,000 دولار.