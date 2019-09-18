يوتيوب يعتزم إخفاء واجهة “leanback” قريباً

يبدو أن “YouTube” سيتراجع عن واجهة “Leanback” لأجهزة التلفزيون الذكية في الأيام المقبلة.

عند الوصول إلى تطبيق الويب youtube.com/tv أو youtube.com/leanback، يعرض الموقع رسالة منبثقة بارزة، تقول: “هذا الإصدار من YouTube سوف يختفي قريبا، وستظل قادرًا على عرض youtube.com، لكن يمكنك الحصول على تجربة محسنة على جهاز مدعوم “.







أصبحت واجهة المستخدم، التي تم تقديمها أصلاً في عام 2010 لمستخدمي التلفزيون الذكي، إلى حد كبير من بقايا الماضي، حيث توفر معظم أجهزة البث، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب، تطبيق اليوتيوب، أو الوصول الكامل إلى الويب من خلال متصفحات الوسائط المتعددة.

على الرغم من عدم وجود تاريخ رسمي للإغلاق، إلا أنه سيضيف اسمًا آخر إلى القائمة الطويلة من المنتجات والخدمات التي انضمت إلى “Google Graveyard” على مر السنين، بما في ذلك Google+ و Google Allo و Google Trips و Google Reader وغير ذلك الكثير.