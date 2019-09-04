“فولكس واجن” تكشف النقاب عن مفهوم سيارة الدفع الرباعي الكهربائية “كوبرا تافاسكان”

كشفت شركة “seat”، وهي شركة أسبانية لصناعة السيارات مملوكة لشركة فولكس واجن، عن مفهوم جديد لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية تحت علامة كوبرا التجارية.



“cupra tavascan” عبارة عن سيارة رياضية متعددة الاستعمالات ذات أداء نقي، تحتوي على بطارية بقدرة 77 كيلو واط في الساعة تعتمد على منصة MEB الجديدة من VW.



مفهوم كوبرا تافاسكان هو أول سيارة كوبرا تستخدم مجموعة نقل الحركة الكهربائية بنسبة 100 ٪.



سيتم عرض السيارة لأول مرة في معرض فرانكفورت للسيارات لعام 2019 في وقت لاحق من هذا الشهر.



السيارة مدعومة بمحركين كهربائيين – أحدهما على المحور الأمامي والآخر على المحور الخلفي – لإجمالي إنتاج يبلغ 225 كيلووات.



وهي مزودة ببطارية 77 كيلو واط ساعة لمجموعة كاملة من الكهرباء تصل إلى 450 كم، ويمكن أن تصل إلى 100km / ساعة في أقل من 6.5 ثانية.



داخل المقصورة، توجد مقاعد دلو جلدية منحوتة ثلاثية الأبعاد، بينما تطفو لوحة القيادة الجانبية في الجزء الأمامي من المقصورة، مما يوفر تركيزا كبيرا وإحساسا بالمساحة.



خلف عجلة القيادة، يحتل السائق مكان الصدارة، حيث يحتوي على مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة توفر جميع المعلومات التي يحتاجها، إلى جانب شاشة معلومات ترفيهية 13 بوصة.



سيظهر النموذج الأولي لمفهوم tavascan في معرض IAA frankfurt الدولي للسيارات هذا العام في الفترة من 12 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 2019، ولم تؤكد الشركة أي خطط لإنتاج السيارة.

