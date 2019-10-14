“مايكروسوفت” تضيف مفتاح أوفيس وآخر للرموز التعبيرية إلى لوحاتها الجديدة

وفقا لتقارير The Verge، تعرض مايكروسوفت لوحتي مفاتيح جديدة للطلب المسبق في متجرها على الإنترنت، وكلاهما يشتمل على مفتاح مخصص لـ مايكروسوفت أوفيس وآخر للرموز التعبيرية.

لوحتي المفاتيح هما Microsoft Bluetooth Keyboard وMicrosoft Ergonomic Keyboard، وفي كلتيهما ستجد مفتاح أوفيس (Office) على يمين المسافة، ويتم بشكل افتراضي تحميل تطبيق Office لـ Windows 10 عند الضغط عليه.



ومكن استخدامه أيضا لتشغيل تطبيقات أوفيس المحددة، مثل Word أو Powerpoint، مع تركيبة المفاتيح الصحيحة، فعلى سبيل المثال، سيفتح مفتاح Office + X برنامج Excel، ويمكنك استبدل X بـ W لفتح Word، وهكذا.

يقع مفتاح الرموز التعبيرية (Emoji) على يمين مفتاح Office وعند الضغط عليه، يقوم بضبط منتقي الرموز التعبيرية لنظام التشغيل Windows 10.