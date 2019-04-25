Samsung تعتزم إطلاق هاتف Galaxy Fold في 13 يونيو

قد يتم إطلاق هاتف Galaxy Fold من Samsung – وهو الهاتف القابل للطي والذي تبلغ قيمته 1980 دولارًا والذي تأخر إطلاقه بعد أن أبلغ العديد من المراجعين عن وجود مشكلات على الشاشة – في 13 يونيو، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني ترسلها شركة AT&T إلى عملائها.

وقال موقع The Verge، أن شركة Samsung لم تؤكد يوم 13 يونيو – أو أي تاريخ آخر – على أنه تاريخ الإطلاق الرسمي الجديد.

علاوة على ذلك، تقول رسائل البريد الإلكتروني AT&T للعملاء أن “اللوائح الفيدرالية” تتطلب من الشركة أن تطلب من العملاء قبول تاريخ شحن جديد، وهو ما قد يعني أن AT&T كان عليها أن تختار تاريخا جديدا.

من الناحية الرسمية، قالت Samsung إنها تحتاج إلى وقت لتقييم ردود الفعل من المراجعين الأوائل، ولهذا السبب كان عليها تأجيل إطلاق الهاتف، وقالت الشركة يوم الاثنين، أنها تعتزم الإعلان عن موعد الإصدار في الأسابيع المقبلة.

يعد Samsung Galaxy Fold الأول من نوعه، فهو هاتف ذكي قابل للطي مع شاشة 4.6 بوصة، تتحول إلى جهاز لوحي بحجم 7.3 بوصة، ويحتوي على معالج بسمك 7 نانومتر وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت و 512 جيجابايت وما مجموعه ست كاميرات: كاميرا تصوير بدقة 10 ميجابكسل على الغطاء وكاميرا سيلفي ثنائية 10/8 ميجابكسل على المقدمة وكاميرا ثلاثية 16/12 / 12 ميجابكسل في الخلف.