“iPhone SE 2” سيكلف 399 دولارا ويأتي في أوائل عام 2020

وفقا للمحلل Apple Ming-Chi Kuo (عبر MacRumors)، والذي غالبا ما يكون على صواب، تخطط Apple لإطلاق iPhone SE 2 في الربع الأول من العام المقبل.
لقد سمعنا بالفعل عن هذا النموذج (أيضا من Kuo)، لكن الجديد هو السعر المحتمل، وهو 399 دولارا.
إذا كانت المعلومات صحيحة، فإن سعر SE 2 الجديد سيكون مطابقا لسلفه، iPhone SE، الذي تم إطلاقه في مارس 2016.
فيما يتعلق بالمواصفات، يدعي Kuo أن جهاز SE سيحتوي على معالج A13 و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64/128 جيجابايت من السعة التخزينية.
ولن يتمتع iPhone SE 2 باللمس ثلاثي الأبعاد، وهو الأمر الذي لا يثير الدهشة نظرا لأن iPhone 11 Apple الجديد لا يحتوي عليه أيضا.
سيتم إطلاق جهاز iPhone SE 2 باللون الرمادي والفضي والأحمر، وفقا لكو.
تم إيقاف جهاز iPhone SE الأصلي في سبتمبر 2018، مما ترك فجوة كبيرة في قلوب المعجبين بحجمه الصغير وتنسيقه 4 بوصة وسعره المعقول.
ربما لن يكون iPhone SE 2 الجديد صغيرا جدا، حيث يقول كو إنه سيكون مشابها لجهاز iPhone 8، الذي يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة.
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Via SyndiGate.info
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