“Samsung” تعترف بفشلها لإطلاق هاتف “Galaxy Fold”

منشور 04 تمّوز / يوليو 2019 - 09:29
كان من المقرر إطلاق هاتف Samsung القابل للطي في أبريل
كان من المقرر إطلاق هاتف Samsung القابل للطي في أبريل
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Samsung تعمل على هاتف آخر قابل للطي

في حديثه إلى مجموعة من الصحفيين في سيول، قال الرئيس التنفيذي لشركة Samsung DJ Koh إن إطلاق Fold “أمر محرج”، لأن الأمر تم “قبل أن يصبح جاهزا”، وفق ما ذكرته الإندبندنت يوم الاثنين.

وكان من المقرر إطلاق هاتف Samsung القابل للطي في أبريل، لكن الشركة أجلته بعد أن أبلغ عدة مراجعين عن مشكلات خطيرة مع وحداتهم القابلة للطي، ومنذ ذلك الحين، استمرت الشركة في الإعلان عن موعد الإطلاق “في الأسابيع المقبلة” ، لكن لم يتم الكشف عن تاريخ رسمي.

لم يكن Koh مستعدا لمشاركة تاريخ جديد، لكنه كشف النقاب عن بعض التفاصيل حول الجهود التي بذلتها Samsung لحل مشكلة الطية، وقال إن أكثر من 2000 من أجهزة Galaxy Fold يتم اختبارها حاليا، وأن جميع المشكلات التي أصابت الطية قد تم تحديدها.

أفادت “إندبندنت” أن رئيس إستراتيجية التسويق العالمي لشركة سامسونج، ستيفاني Choi، ألقت باللوم على حملة سامسونج للابتكار.

جدير بالذكر أن شركة Huawei قامت  بتأخير هاتفها القابل للطي، وهو Mate X، في شهر يونيو، بسبب ما حدث لـ Samsung ،وقالت أنها ستطلق هاتفها في سبتمبر.

وزعم تقرير حديث من كوريا أن Samsung تعمل على هاتف آخر قابل للطي، بهدف إطلاقه قبل أن تطلق Huawei هاتف Mate X، لذلك فمن الآن وحتى سبتمبر، قد نشهد إطلاق ثلاثة هواتف قابلة للطي.

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Via SyndiGate.info


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