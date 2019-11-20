“Twitter” تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن القوائم “المسيئة”

بعد عقد كامل من إطلاق القوائم، وهي ميزة مفيدة في Twitter للمجموعات المتابعَة من الأشخاص، تعالج الشركة أخيرا الجانب المظلم للأداة، ويتعلق الأمر بـ “المضايقة”.

فقد أعلنت Twitter يوم الاثنين أن الخدمة ستسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن القوائم المسيئة، وهي المرة الأولى التي يكون فيها للشركة وظيفة إعداد تقارير خاصة بالقوائم.

مع التحديث، والذي يتوفر على نظام التشغيل iOS وسيكون متاحا قريباً على نظامي أندرويد والويب، يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن القائمة بالطريقة نفسها التي قد يبلغون بها عن تغريدة فردية.

سينقر مستخدمو توتير على أيقونة ثلاثية النقاط بجوار القائمة المعنية، ثم يختارون “الإبلاغ” من الشاشة التالية، ستختار “إنها مسيئة أو ضارة” اطلب معلومات إضافية في تلك المرحلة، وسيرسل رسالة بريد إلكتروني لتأكيد استلام التقرير، إلى جانب توصيات أخرى حول كيفية تحسين تجربة Twitter الخاصة بك.

بمجرد الإبلاغ عنها، سيتم وضع المخالفين الذين ينشئون قوائم للسماح بالتحرش في “الوقت الضائع” على Twitter طالما لم تتم إزالة القائمة المخالفة، وِفقاً لمتحدث باسم الشركة.

بالنسبة للمستخدمين الذين يواجهون مضايقات على Twitter بشكل متكرر، فإن التغيير سوف يعالج ما كان مصدر قلق كبير منذ فترة طويلة.

على الرغم من أن Twitter أطلق قوائم كوسيلة راحة للمستخدمي، فقد تم استغلال هذه الميزة على نطاق واسع من قِبل المتصيدين الذين يستخدمون القوائم لاستهداف مجموعات معينة من المستخدمين، وغالبا ما يتم مشاركة هذه القوائم في منتديات خارج Twitter للسماح للمستخدمين الآخرين باستهداف هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر.

لقد تم إساءة استخدام قوائم Twitter لسنوات، حيث أصبحت طريقة أخرى لاستهداف ومضايقة الأشخاص – وخاصة النساء وغيرهم من الأقليات.

ففي عام 2017، قال Twitter إنه لم يعد يخطر المستخدمين عند إضافتهم إلى قائمة، ثم نقض القرار بعد أن جادل الناس بأن الإخطارات كانت هي الطريقة التي تعلموا بها نوع القوائم الضارة التي تمت إضافتهم إليها في المقام الأول.

وحتى الآن، كان على الأشخاص الذين يواجهون هذا النوع من المضايقات حظر مُنشئ القائمة، مما يؤدي إلى حذفهم من أي قوائم مسيئة، أو يمكنهم اختيار الإبلاغ عن المستخدم بشكل فردي، الأمر الذي تطلب عدة خطوات إضافية.

أقر Twitter بأنه على الرغم من توفر أدوات إعداد التقارير والسرعة المتزايدة التي يتعامل بها مع تقارير إساءة الاستخدام، لا يزال هناك ضغط كبير على الأشخاص للإبلاغ عن سوء المعاملة لأنفسهم.

لسوء الحظ، إذا كنت تأمل في الخروج من القوائم، فأنت لست محظوظا، على الأقل في الوقت الحالي، فلا يزال Twitter لا يتيح للحسابات العامة إلغاء الاشتراك بالكامل، لذلك ، يجب على المستخدمين متابعة القوائم التي تمت إضافتهم إليها.

قد لا يكون الإجراء الأخير لموقع Twitter هو الحل الذي كان يأمله المستخدمين الذين يتعرضون للمضايقة، ولكنه يجعل حياة المتصيدين أكثر صعوبة،يحيث يمكن لهذه الميزة أن تسهم في إزالة المئات أو حتى الآلاف من الأعضاء المتأثرين.