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أسعار النفط ترتفع نحو أعلى مستوى في 2019 بعد بيانات صينية قوية

أسعار النفط ترتفع نحو أعلى مستوى في 2019 بعد بيانات صينية قوية
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