شاهد: أول سيارة دفع رباعي كهربائية من مرسيدس في أبوظبي

أول سيارة دفع رباعي كهربائية من مرسيدس في أبوظبي

عرضت مرسيدس-بنز سيارتها الكهربائية الجديدة EQC، يوم الأربعاء، في المؤتمر الدولي حول التنقل المستقبلي في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي.

وتعتبر EQC التي كشف النقاب عنه عالمياً في ستوكهولم في سبتمبر، أول نموذج كهربائي لشركة صناعة السيارات الألمانية، وهو الأول من بين 10 سيارات كهربائية بالكامل من المقرر إنتاجها للسنوات القادمة.

ويتم تشغيل سيارة الدفع الرباعي بمحركات كهربائية على المحورين الأمامي والخلفي، وتقول مرسيدس إنها تقدم نطاقًا يزيد عن 450 كيلومترًا.

وسيبدأ إنتاج EQC على نحو واسع اعتباراً من العام المقبل، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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