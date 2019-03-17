فيديو: لماذا فشلت جوجل في حذف فيديوهات “مجزرة نيوزيلندا”؟

أقرت شركة “غوغل” بصعوبات تواجهها في إزالة فيديو منفذ اعتداء نيوزيلندا الإرهابي

أقرت شركة “غوغل” بصعوبات تواجهها في إزالة فيديو منفذ اعتداء نيوزيلندا الإرهابي، عن موقع “يوتيوب”، على الرغم من إعلان شركات التواصل الاجتماعي أنها تعمل على إزالة فيديو الاعتداء عن منصاتها.

التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على عجز شركات التكنولوجيا عن إزالة هذه الفيديوهات.





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