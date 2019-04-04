0.16 في المائة نسبة ارتفاع تكاليف البناء بدبي في 2018

ارتفعت تكاليف البناء في الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 0.16 في المائة

ارتفعت تكاليف البناء خلال الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 0.16 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، مع ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 0.14 في المائة للمباني السكنية وبنسبة 0.23 في المائة للمباني غير السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر تكلفة البناء (CCI) في دبي ارتفع بنسبة 6.06 في المئة عند مقارنة CCI للربع الرابع من عام 2018 إلى الربع الرابع من عام 2017 حيث ارتفعت التكاليف بنسبة 6.14 في المئة للمباني السكنية وارتفعت بنسبة 5.81 في المئة من غير السكنية المبان.

وتشير الإحصاءات تكلفة إلى أن المواد الخام والمواد المستخدمة في تشييد المباني انخفضت بنسبة 0.23 في المائة بسبب انخفاض مجموعة الصناعات بنسبة 0.31 في المائة على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة مواد التعدين والمحاجر بنسبة 1.38 في المائة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الأجور والمعدات والعمالة وغيرها من التكاليف بنسبة 0.73 في المئة بسبب ارتفاع أجور العمال وغيرها من التكاليف بنسبة 0.79 في المئة على الرغم من الانخفاض في تكلفة استئجار المعدات بنسبة 0.52 في المئة، بحسب موقع dubaichronicle.

كما أظهرت الإحصائيات أن المواد الخام والمواد المستخدمة في تشييد المباني السكنية انخفضت بنسبة 0.23 في المائة بسبب انخفاض أسعار المجموعة الصناعية بنسبة 0.32 في المائة، بالنظر إلى ارتفاع مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.38 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الأجور والمعدات والعمالة وغيرها من التكاليف بنسبة 0.73 في المئة بسبب ارتفاع أجور العمال وغيرها من التكاليف بنسبة 0.79 في المئة على الرغم من حقيقة أن تكلفة معدات التوظيف انخفضت بنسبة 0.52 في المئة.

وتقلصت المواد الخام والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.20 في المئة. ويعزى انخفاض الأسعار إلى انخفاض أسعار المجموعة الصناعية بنسبة 0.28 في المائة، بينما ارتفعت أسعار مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.35 في المائة.

علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الأجور والمعدات والعمالة وغيرها من التكاليف بنسبة 0.72 في المئة بسبب ارتفاع أجور العمال وغيرها من التكاليف بنسبة 0.79 في المئة على الرغم من تكلفة معدات التوظيف انخفضت بنسبة 0.52 في المئة.

وكشفت الإحصاءات أن المواد الخام والمواد المستخدمة في تشييد المباني السكنية ارتفعت بنسبة 7.18 في المائة بسبب زيادة في مجموعة مواد التعدين والمحاجر بنسبة 14.24 في المائة ومجموعة الصناعة بنسبة 6.79 في المائة.

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