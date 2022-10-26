يتغير عالم النقل كل يوم لأن الحاجة الملحة تقود ابتكار تقنيات ناشئة جديدة. من خدمات النقل المحلية الصغيرة إلى المركبات بدون سائق والطائرات بدون طيار التي توصل طلباتك، إليك 10 شركات تحدث ثورة في قطاع النقل.

10 شركات تحدث ثورة في قطاع النقل

المصدر: شاترستوك

1. اوبر

تتمثل مهمة أوبر في توفير وسيلة نقل يمكن الاعتماد عليها للجميع في كل مكان. بدأت في عام 2010 بهدف بسيط: كيف تحصل على مشوار بلمسة زر واحدة؟ بعد ست سنوات وأكثر من ملياري رحلة، تمكنت أوبر من إحداث ثورة في قطاع سيارات الأجرة تمامًا من خلال تقديم أسعار أقل وخدمة أسرع وعالية الجودة وشفافية أكبر فيما يتعلق باختيار السائقين وتحديد الأسعار.

أوبر متاح بالفعل في الشرق الأوسط في دبي ، القاهرة ، الإسكندرية ، عمان ، الدار البيضاء ، الرياض ، جدة ، المنطقة الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ، القصيم ، الخرج ، ينبع ، الإحساء ، الطائف ، المنامة ، بيروت ، الدوحة ، اسطنبول ، كراتشي ، لاهور ، حيدر أباد ، إسلام أباد ، روالبندي ، فيصل آباد ، وجوجرانوالا ، مع الخطط لدعم المزيد.

أضافت أوبر مؤخرًا خيارًا صديقًا للبيئة إلى التطبيق، مما شجع الركاب على الاهتمام بقضية تغير المناخ من خلال اختيار سيارة كهربائية بالكامل ، مما سيساعد في دفع عجلة التعافي الأخضر. سيتمكن السائقون الذين يمتلكون سيارات كهربائية بالكامل فقط من استخدام خيار Uber Green. يمكن للركاب أن يتوقعوا أن تكون الأجرة الموصى بها داخل التطبيق مماثلة للرحلة العادية المحجوزة من خلال خيار UberX ، حيث لا ينبغي أن يكلفهم الانتقال إلى اللون الأخضر أي شيء إضافي.

2. ليفت

أحدثت Lyft ثورة في صناعة النقل ، حيث قدمت طريقة سريعة وموثوقة للانتقال من النقطة أ إلى ب.. علاوة على ذلك ، فقد وفروا للناس الفرصة لكسب بعض الأموال الإضافية. حيث يوظفون / يتعاقدون مع ما يقرب من 20000 شخص في جميع أنحاء العالم.



3. كريم

كريم هي منصة إنترنت إقليمية للشرق الأوسط. تعمل كريم، وهي شركة رائدة في اقتصاد المنطقة ، على توسيع خدمات منصتها لتشمل النقل الجماعي والتسليم والمدفوعات لتصبح تطبيق باستخدام يومي في المنطقة. تتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس مع إنشاء منظمة دائمة تكون مصدر إلهام. تأسست كريم في يوليو 2012 واستحوذ عليها أوبر في عام 2020. تعمل كريم في أكثر من 100 مدينة في 14 دولة ، مما يوفر أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.

تعتبر كريم بالتأكيد متقدمة بخطوة على طرق الدفع التي تقدمها العديد من شركات سيارات الأجرة عند الطلب ، كما أن سهولة الدفع هي أيضًا أحد الأسباب التي تجعل العديد من مستخدمي كريم يفضلونها على أوبر. كريم هو الخيار المفضل للمستخدمين نظرًا لأمان الدفع ، وراحة العملاء ، وعدد كبير من المزايا الأخرى.

4. فيا

تحاول شركة Via (ridewithvia.com) بناء أقوى أنظمة النقل حسب الطلب في العالم. تعمل الشركة أيضًا عن كثب مع وكالات النقل العام ، مثل Capital Metro في أوستن ، تكساس ، Keolis في فرنسا ، و Arriva في المملكة المتحدة ، لإتاحة برنامج الملكية الخاص بها لهم. "باستخدام Via ، تكلف الرحلة المحجوزة على هاتفك أكثر قليلاً من الحافلة" ، كما تدعي الشركة.

5. سيتي مابرز

Citymapper ، الذي يسمح لك أيضًا بحجز خدمات مثل Uber و كريم، متاح في ما يقرب من 40 مدينة حول العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة Citymapper في لندن ، المملكة المتحدة. تطور Citymapper (citymapper.com) من تطبيق يستخدم البيانات لتسهيل التنقل والتنقل في جميع أنحاء المدن لتطوير خدمات النقل. في لندن ، أطلقت الشركة مؤخرًا "مركبة مجتمعية اجتماعية متعددة الركاب ومتعددة الركاب" وخدمات حافلات خاصة لتغطية ما حددته بياناتها على أنها طرق نقل عام غير مخدومة جيدًا.

6. موبيليتي فور أول

ماذا عن خيارات التنقل لكبار السن وذوي الإعاقة؟ بسبب الشركات التي تستشرف المستقبل مثل Mobility 4 All ، هناك المزيد من الخيارات لذوي الهمم.

أنها توفر وسائل النقل لأولئك الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من الرعاية. يخضع السائقون لفحص خاص وسوف يذهبون إلى أبعد الحدود لإرضاء ركابهم.

يوفر Mobility 4 All خيارات التنقل المجدولة وعند الطلب ، بالإضافة إلى الاتصالات الدورية والتحديثات في الوقت الفعلي للركاب ومقدمي الرعاية. وفقًا لموقعهم على الويب، تدفع العضوية عن ست رحلات.

7. تاكسيفاي

يعد تطبيق تاكسيفاي (taxify.eu) للمواصلات شركة تكنولوجيا نقل تتوسع بسرعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، مع أكثر من 3 ملايين مستخدم في 20 دولة. تنضم كل من "شركات سيارات الأجرة والسائقين الخاصة إلى Taxify للحصول على المزيد من العملاء والاستفادة من منصة تكنولوجيا النقل الرائدة في السوق".

توظف Taxify حاليًا أكثر من 200 شخص ، يوجد 100 منهم في المقر الرئيسي في تالين. لديها مكاتب محلية في 19 دولة وتعمل في مدن تتراوح من فيينا إلى كيب تاون.

8. دريفي

Drivy (drivy.com) هو سوق لتأجير السيارات. تتيح لك منصة الشركة استئجار سيارة من بين الآلاف المتوقفة في مكان قريب ، مما يوفر خدمة تأجير سيارات أرخص وأسرع.

وفقًا لمجلة Car Magazine، فإن المنصة لديها "40 ألف سيارة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا ، بالإضافة إلى مليون عضو".

9. تشاروت

عربة (chariot.com) هي خدمة نقل متاحة عند الطلب. تتمثل مهمة الشركة ، وفقًا لموقعها على الإنترنت ، في "إنشاء أول خدمة نقل جماعي مربحة في العالم من خلال التعهيد الجماعي لشبكة من خطوط النقل المكوكية التي توفر خدمة سريعة وموثوقة وبأسعار معقولة باستخدام شاحنات فورد ترانزيت الجديدة التي تتسع لـ 15 راكبًا."

وعدًا بالحفاظ على سلامة العملاء بشكل مريح والشعور بالفخر لرؤيتهم يفرحون بالسفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، تقدر شاريوت وقتك وراحتك ورضاك. بقصد تجاوز احتياجاتك وتوقعاتك ، تولي هذه الشركة اهتمامًا من التفاصيل الصغيرة لجميع الجوانب إلى ما هو ضروري تمامًا لسهولة النقل.

10. كليفر

CLEVR هو خيار "ذكي" للتنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة. يوفر بدء التشغيل دراجة بخارية ثلاثية العجلات مع مقعد خاص للمعاقين.

يتميز السكوتر بنظام تتبع GPS الخاص به ، والذي يتميز بدقة لا تصدق تصل إلى ثلاثة أقدام. الهدف هو زيادة عدد الدراجات البخارية على الطريق من أجل توفير خيارات نقل أكثر بأسعار معقولة.

إنه لأمر جيد أن تمنح الناس المزيد من خيارات السفر ، وتعتزم CLEVR القيام بذلك من خلال خيارات التنقل الصغيرة. تشترك في هذه الميزة مع تطبيقات أخرى للدراجات ومشاركة السكوتر الإلكتروني.