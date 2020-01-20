10 مدن إماراتية تتمتع بتغطية الجيل الخامس

أكدت الخريطة التفاعلية لموقع «Ookla 5G» التي ترصد مواقع تغطية شبكة الجيل الخامس في مختلف المدن حول العالم، وجود مواقع التغطية لهذه الشبكة المتطورة في 10 مدن إماراتية.

وشملت قائمة المدن الإماراتية التي تتمتع بتغطيات للجيل الخامس: أبوظبي، العين، دبي، عجمان، الشارقة، أم القوين، الفجيرة، رأس الخيمة، دبا الحصن، وخورفكان.

ويتم تحديث الخريطة التفاعلية التي تستقي بياناتها أسبوعياً من مصادر مسؤولة بالقطاع وبالشركات المزودة لخدمات الهاتف المتحرك، وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانية مراكز عالمية في سرعة التحميل «Download» على شبكة الهاتف المتحرك، لتحتل الترتيب الثاني عالمياً مسجلة (86.77 ميجابت/‏‏‏الثانية) خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو (48.07 ميجابت/‏‏‏الثانية) خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 80.5%، بحسب مؤشر «سبيد تيست جلوبال» المختص في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت على مستوى العالم.

وتقدم ترتيب الإمارات، مركزين خلال ديسمبر مقارنة بترتيبها العالمي على صعيد سرعة التحميل خلال شهر نوفمبر الماضي، عندما احتلت المرتبة الرابعة بسرعة تحميل (69.72 ميجابت/‏‏‏الثانية)، فيما احتلت المرتبة الخامسة بسرعة (65.29 ميجابت/‏‏‏الثانية) في أكتوبر الماضي.

وحافظت الإمارات على تصدرها عالمياً في سرعة الرفع على شبكة الإنترنت «Upload» عبر شبكات الهاتف المتحرك، مسجلة (25.55 ميجابت/‏‏‏الثانية) خلال شهر ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 41.08% مقارنة (18.11 ميجابت/‏‏‏الثانية)، خلال الشهر ذاته من عام 2019.

وبذلك بلغ متوسط سرعة الرفع والتحميل «Download» و«Upload» على شبكة الهاتف المتحرك الإنترنت في الإمارات بنهاية ديسمبر الماضي (56.16 ميجابت/‏‏‏الثانية)، مقابل (45.78 ميجابت/‏‏‏الثانية)، خلال شهر نوفمبر لتحافظ على صادراتها الإقليمية على هذا الصعيد.

وعالمياً، تصدرت كوريا الجنوبية فيما حلت كندا في ترتيب لاحق بعد الإمارات مسجلة بسرعة (70.74 ميجابت/‏‏‏الثانية)، تليها الصين بسرعة تحميل (67.71 ميجابت/‏‏‏الثانية)، وأستراليا (67.66 ميجابت/‏‏‏الثانية)، ثم «نازرلاند» (67.08 ميجابت/‏‏‏الثانية)، تليها النرويج (66.91 ميجابت/‏‏‏الثانية) فيما سجلت بلغاريا (63.98 ميجابت/‏‏‏الثانية)، وحلت كرواتيا عاشراً بسرعة تحميل (61.54 ميجابت/‏‏‏الثانية)، ويزيد متوسط سرعة تنزيل الملفات من «الإنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة 171% على المتوسط العالمي البالغ (32.01 ميجابت/‏‏‏الثانية)، فيما تزيد سرعة التحميل إلى شبكة الإنترنت محلياً بنسبة 112.56% على المتوسط العالمي البالغ (12.02ميجابت/‏‏‏الثانية).