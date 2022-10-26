10 مصطلحات إن إف تي (NFT) تحتاج إلى معرفتها

الـ إن إف تي، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، قد اجتاحت العالم، حيث يريد الجميع الآن الحصول على بعضها! قد يبدو مهووسو الـ إن إف تي إلى حد ما مجانين لمعظم القادمين الجدد ويتحدثون لغة غريبة، لذلك إذا كنت تومئ برأسك بالإيجاب وتتساءل عما يتحدث عنه هؤلاء المهووسون المتحمسون لهذه الفنون الرقمية😒 اقرأ المزيد!

في هذه المقالة، سنحاول تغطية 10 مصطلحات إن إف تي لمساعدتك على فهم هذه الفنون الرقمية.



المصدر: شاترستوك

10 مصطلحات إن إف تي تحتاج إلى معرفتها

1. قابلية الاستبدال

كون شيء قابل للاستبدال معناها أنه يمكن تبادله. الدولارات قابلة للاستبدال لأن كل دولار موجود يمكن استخدامه للدفع وسيحمل نفس القيمة. إذا كان أحد الأصول قابلاً للاستبدال، فإنه قابل للتبادل، مما يعني أنه يمكن استبداله بعنصر آخر في نفس الفئة دون فقدان القيمة.

على سبيل المثال، إذا قمت بتبادل عملة بيتكوين بأخرى، فلا يزال لديك 1 بيتكوين. هذا يعني أن جميع عملات البيتكوين متطابقة بشكل أساسي مع غيرها. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال بالنسبة للأصول غير القابلة للاستبدال أو الـ إن إف تي. لذلك، كل إن إف تي تعتبر فريدة ولا يمكن استبدالها بشيء آخر.

2. إن إف تي

نوع خاص من الرموز المميزة يحتوي على معلومات تعريف مسجلة في العقود الذكية على بلوك تشين الإثيريوم ولكن لا يمكن استبدالها مثل العملات الرقمية الأخرى التي يمكن استبدالها.

تعد الـ إن إف تي دليلًا على الملكية تستخدم تقنية البلوك تشين للاتصال بأصل رقمي فريد (مثل الأحجار النادرة أو المجوهرات المخصصة أو اللوحات الرقمية أو أي أعمال فنية أو سمات نادرة وملحقات في ألعاب الفيديو)، والتي لا يمكن تكرارها.



3. صك الـ إن إف تي

يعد الصك، أحد أهم مصلحات عالم الـ إن إف تي، ونعني به عملية تحويل الملفات الرقمية إلى أصول رقمية مناسبة للتداول. يمكن لأي شخص استخدام هذا لإنشاء الـ إن إف تي الخاصة به من ملفاته الخاصة، والتي يمكنه بعد ذلك الاحتفاظ بها كرمز مميز فريد أو التداول في المنصات المخصصة.

يمكن لمنشئي المحتوى إنشاء إن إف تي عبر إنشاء تمثيل لممتلكاتهم على شبكة البلوك تشين. يمكن لهذه الشبكات الموزعة الاحتفاظ بسجلات غير قابلة للتغيير عن وقت شراء الأصول وبيعها، وكذلك من يملكها حاليًا.

4. إيردروب

الإيردروب هي استراتيجية ترويجية تُستخدم لبناء قاعدة مستخدمين لمجتمع الـ إن إف تي وهي عملية توزيع بعض الـ إن إف تي على المستخدمين كهدية لولائهم أو ملاحظاتهم الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشروع ما.

عندما تتلقى "إيردروب" ، يتم وضع كمية محددة من عملة معينة أو إن إف تي جديدة على الفور في محفظتك مجانًا لمكافأة المتبنين الأوائل لأعمال فنية جديدة، على سبيل المثال.

5. إي آر سي-721

معيار رمزي يمكّن من إنشاء رموز فريدة غير قابلة للاستبدال. وهي تختلف عن إي آر سي-20، والتي تُستخدم لإنشاء رموز قابلة للاستبدال أي العملات الرقمية.

6. أدنى سعر (السعر بالأرض)

أقل إن في تي سعراً للمجموعة. تشير عبارة السعر بالأرض إلى شراء أقل إن إف تي سعراً في المجموعة. عندما يقول شخص ما "اشتري فالأسعار بالأرض" في عالم NFT، فهذا يعني تشجيع أعضاء المجتمع على الحصول على NFTs بالسعر الأدنى من أجل زيادة قيمة المشروع.

7. ملكية جزئية

العبارة تشرح نفسها تقريباً حيث تعني شراء حقوق جزء من تلك الـ إن إف تي فقط. يمكن للبائعين بيع أجزاء من العمل، بينما يمكن للمشترين شراء ما يمكنهم تحمله فقط.

8. رسوم الغاز

الغاز هو في الأساس الرسوم التي يجب أن تدفعها مقابل أي تداول على منصات الـ إن إف تي. يجب دفع ثمن الغاز في كل خطوة من المنصات المختلفة، من صك أو إنشاء الـ إن إف تي إلى بيعها. نظرًا لأن معظم هذه الرموز تعمل على شبكة بلوك تشين الإثيريوم، فإن الإيثر هي العملة الرقمية المختارة لدفع رسوم الغاز.

نتيجة لذلك ، يجب أن يشمل سعر الـ NFT رسوم الغاز. خلاف ذلك ، قد يتكبد البائع خسارة، خاصة إذا كان جديدًا على الأمر.

وبالمثل ، يجب على المشتري دفع رسوم غاز إضافية لكل معاملة. حتى إلغاء الطلب يستلزم تكلفة غاز.

9. الشيلينج

التسويق والترويج والإعلان عن الـNFT. الشخص الشسل هو الشخص الذي يروج لـ NFT. كتكتيك تسويقي، يقوم شخص ما بالترويج لمشروع NFT ويحث الآخرين على الاستثمار فيها لزيادة سعرها.

10. الأيدي الماسية / الأيدي الورقية

يشير مصطلح "أيدي من ألماس" ، وهو مصطلح صاغه رواد موقع ريديت على ثريد r / WallStreetBets الفرعي، إلى شخص يتمتع بدرجة عالية من تحمل مخاطر الأصول عالية التقلب.

لا يبيع ذو الأيدي الألماسي أبدًا أصوله في حالة ذعر ، بغض النظر عن مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض قيمة الـ NFT. ومع ذلك، فإن هذا المصطلح قد يحمل معنى سلبي، في إشارة إلى مستثمر عنيد يرفض بيع الـ NFT على الرغم من انخفاض قيمته.

من ناحية أخرى، فإن الأيدي الورقية هي عكس الأيدي الماسية. يشير إلى شخص يبيع ممتلكاته أو يقلبها بسرعة كبيرة بدلاً من الاحتفاظ بها على المدى الطويل.