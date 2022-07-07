على الرغم من طبيعتها المتقلبة، وجد العالم مؤخراً أن قطاع العملات الرقمية مربحة للغاية. جنى العديد من المستثمرين مئات الآلاف من الدولارات في فترة زمنية قصيرة عندما دخلوا السوق في الوقت المناسب.

وبكل بساطة، فإن ملياردير الكريبتو هو الشخص الذي جمع ملايين الدولارات من خلال استثمارات العملة الرقمية أو قام ببناء مؤسسات مربحة مرتبطة بالعملات الرقمية بملايين الدولارات.

حتى الآن، مرت بضع سنوات مجنونة في مجال العملات الرقمية، كما قد تتخيل فإن الطريق إلى أن تصبح مليونيراً، ناهيك عن الملياردير، كثيرًا ما يكون طويلًا ومحفوفًا بالمخاطر.

ومع ذلك، نظرًا لحقيقة أن التقلب له جانبان، فقد تضخمت ثروات المليارديرية في غضون الارتفاعات. وفقاً لقائمة فوربس، أصبح سبعة أشخاص جدد من أصحاب المليارات في الكريبتو، مما رفع العدد الإجمالي لأصحاب المليارات من العملات الرقمية إلى 19 ، بزيادة قدرها 58 بالمائة. ومع ذلك، عندما انخفضت قيمة الأصول الرقمية، فقد سبعة من أغنى رجال الأعمال في عالم الكريبتو مجتمعين 114 مليار دولار منذ نوفمبر.

إليك 10 مليارديرات جنوا ثروتهم من العملات الرقمية عام 2022

1. تشانغ بينغ تشاو



صافي الثروة: 65 مليار دولار

مصدر الثروة: بينانس

بينانس، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تأسست بقيادة تشاو الذي كان يقلب الهامبرغر في مطعم ماكدونالدز، لكنه اليوم أغنى ملياردير من الكريبتو.

تشاو هو رجل أعمال صيني كندي. وفقًا لبلومبيرغ، تقدر قيمة ثروة تشاو بنحو 96 مليار دولار ، متجاوزة زوكربيرغ ولاري بيج. الشيء المخيف هو أن هذه الثروة لا تأخذ في الاعتبار ما بحوزته من عملات رقمية أصلاً. على الرغم من الانخفاضات الأخيرة في العملات الرقمية وإبعاد الشركة من الصين، استمرت مقدرات بينانس في الارتفاع، وكذلك ثروة تشاو.

2. سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي لمنصة FTX



صافي الثروة: 21 مليار دولار

مصدر الثروة: FTX

أنشأ سام، وهو خريج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، منصة العملات الرقمية FTX في عام 2019. منذ ذلك الوقت، شهدت FX توسعًا لا هوادة فيه، حيث وصل حجم المعاملات اليومية إلى 10 مليارات دولار من بين أكثر من مليون عميل. تبلغ ثروته الصافية البالغة 21 مليار دولار هائلة.

كونه المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية، يشرف على الأصول من خلال Alameda Research، وهي شركة تداول كمية البيتكوين التي أنشأها هو وشقيقه في أكتوبر 2017.

تقدر فوربس أن ثروته تبلغ 21 مليار دولار، مما يجعله من بين أغنى الأشخاص الذين خرجوا من طفرة سوق العملات الرقمية بثروة لا تأكلها النيران.

3. بريان ارمسترونج من كوين بيس



صافي الثروة: 6.6 مليار دولار

مصدر الثروة: كوين بيس

الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس هو المستثمر الأمريكي والمدير التنفيذي للأعمال براين أرمسترونغ. جذبت ممارسته المتمثلة في حظر المشاركة السياسية في مكان العمل اهتمام وسائل الإعلام. تشارك أرمسترونج، مبرمج برمجيات سابق لشركة Airbnb، وتاجر العملات الرقمية السابق فريد إهرسام في تأسيس Coinbase في سان فرانسيسكو في عام 2012.

4. جاري وانج من FTX



صافي الثروة: 5 مليارات دولار

مصدر الثروة: FTX

جاري وانج، المؤسس المشارك ورئيس قسم التكنولوجيا في FTX، الذي يمتلك صافي ثروة 5.6 مليار دولار من حصته البالغة 16 في المائة في الشركة، هو الوافد الجديد إلى قائمة أصحاب المليارات من العملات الرقمية. تم تأسيس هذه المنصة في عام 2019 من قبل سام وجاري الخجول مع وسائل الإعلام، الشريك المؤسس والمدير الفني الرئيسي لشركة FTX.

يمتلك وانغ أكثر من 600 مليون دولار من FTT الرمز الرقمي للمنصة، وحصة 16 في المائة في عمليات الشركة العالمية. عمل وانج كمهندس برمجيات في Google قبل دخوله قطاع العملات الرقمية، حيث ساهم في إنشاء وكالة السفر عبر الإنترنت Google Flights. التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة الرياضيات وعلوم الكمبيوتر.

5. كريس لارسن من الريبل



صافي الثروة: 4.3 مليار دولار

مصدر الثروة: ريبل

لارسن هو الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي لشركة الريبل. اشتهر بمشاركته في تأسيس العديد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون وعمله كمستثمر ملاك. يبلغ صافي ثروته حاليًا 6.7 مليار دولار. يهتم العديد من البنوك حول العالم بـ "آلية التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي" لشركة الريبل، والتي تشتهر بها.

6. كاميرون وينكليفوس من جيميناي



صافي الثروة: 4 مليارات دولار

مصدر الثروة: بيتكوين

على الرغم من كونه المؤسس المشارك لمنصة تداول في نيويورك Gemini في عام 2014، فإن ثروة كاميرون تأتي بشكل أساسي من البيتكوين. اشتهر كاميرون وشقيقه بالمعارك القانونية مع مارك زوكربيرج، صديق تحول إلى عدو، وبدأ تداول البيتكوين في وقت مبكر من عام 2012.

7. تايلر وينكليفوس من جيميناي

صافي الثروة: 4 مليارات دولار

مصدر الثروة: بيتكوين

شارك تايلر وينكليفوس، التوأم المتطابق لكاميرون، في تأسيس جيميناي مع شقيقه. يسمح Gemini للمستخدمين بشراء الأصول الرقمية وبيعها وتخزينها. تجري منصة التداول عمليات بحجم تداول يصل إلى 83 مليون دولار يومياً. وقع التوأم المتعلم في جامعة هارفارد البالغ من العمر 40 عامًا في فضيحة NFT عندما أطلقوا منصة Nifty Gateway بقيمة 1.2 مليار دولار والتي اتهمت بتعديل شروط بيعها من قبل جامع الأعمال الفنية أمير سليماني في أكتوبر 2021. حيث يدعي أن سليمان مدين لهم بمبلغ 650 ألف دولار.

8. سون تشي هيونغ من Upbit



صافي الثروة: 3.7 مليار دولار

مصدر الثروة: Upbit

بعد ثلاثة أشهر فقط من بدايتها في أكتوبر 2017، نمت منصة UpBit الخاصة بعملات الكريبتو لتصبح الأكبر في كوريا الجنوبية. في نهاية عام 2017 ، تعاملت المنصة، المملوكة لشركة Dunamu التابعة لسون، على ما يقرب من 4.7 مليار دولار في المعاملات اليومية في أحد أهم الأسواق للعملات الرقمية. كما تم استثمار عشرات الملايين من الدولارات في المنصة من قبل Kakao، وهي تطبيق لخدمة المراسلة الأكثر شهرة في كوريا الجنوبية. الآن بعد أن أصبح سونج رئيس مجلس الإدارة في دونامو ، فإنه يخطط للانطلاق إلى العالمية. أيضًا، دخلت Upit في شراكة مع منصة بيتريكس.

9. باري سيلبرت من Digital Currency Group



صافي الثروة: 3.2 مليار دولار

مصدر الثروة: Digital Currency Group

باري هو الرئيس التنفيذي ومؤسس Digital Currency Group (DCG) وهي مجموعة من خمس شركات مكرسة للعملات الرقمية. تقوم الشركة بإدارة الأصول الرقمية تصل ما قيمته 28 مليار دولار من البيتكوين والايثر وغيرها من الأصول.

قبل دخول عالم العملات الرقمية، عمل سيلبرت كمصرفي استثماري ورجل أعمال. في عام 2015 ، باع منصة تداول الأسهم Second Market إلى ناسداك مقابل مبلغ غير معروف.

10. جيد ماكالب من ريبل وستيلر



صافي الثروة: 2.5 مليار دولار

مصدر الثروة: ريبل، ستيلر

المبرمج ورجل الأعمال جيد ماكالب من الولايات المتحدة. شارك ماكالب في تأسيس شركة ستيلر وعمل كمدير تقني لها، كما وأسس شركة الريبل وشغل هذا المنصب كمدير تقني حتى عام 2013 قبل أن يشارك في تأسيس ستيلر. يُنسب إلى ماكالب أيضًا الفضل في تأسيس منصة Mt.Gox الشهيرة. وفقًا لفوربس، كان لدى ماكالب توكنز ريبل بقيمة 20 مليار دولار ، مما كان سيضعه في المركز 40 على قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم.