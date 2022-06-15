10 منتجات لشركة أبل توقف إصدارها للأبد

تشتهر أبل بإصدار أجهزة جديدة كل عام. عندما يحدث هذا، توقف الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها عن إنتاج بعض أجهزتها القديمة مثل منتجات أبل العشرة التي لم يعد لها وجود الآن إلا فقط في هذه المقالة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، فإن شراء الأجهزة التقنية يتم فقط عند الحاجة. بالنسبة للآخرين من عشاق التكنولجيا، يعد هذا هو أفضل جزء في حياتهم - حيث تجدهم هوايتهم هي الاطلاع على أحدث المنتجات والاصطفاف في متاجر أبل لشراء الأجهزة الجديدة التي لا غنى لهم عنها. بغض النظر عن كونك ضمن أي من الفئتين السابقتين أو بينهما، أعتقد أن الجميع يمكن أن يتفقوا على أن إعلانات عن منتجات أبل تظل حدثًا مميزًا. ومع ذلك، فإن أسوأ شعور هو اكتشاف أنه لا يمكنك العثور على منتجات الشركة المفضلة لديك لأنها ليست فقط غير متوفرة في هذا المتجر - ولكن لأن تصنيعها توقف إلى الأبد.

لا أحد محصن ضد التغيير، ولا حتى أبل رائدة التكنولوجيا. استعد لرحلة حنين إلى الماضي، من iPod إلى ساعات أبل وكل شيء بينهما، لأننا سنناقش منتجات أبل العشرة التي تم التوقف عن تصنيعها على مر السنين.

10 منتجات أبل لم تعد موجودة

الآيبود (2019 – 2022)

في الشهر الماضي، أعلنت الشركة أنه تم إيقاف تشغيل iPod بعد ما يقرب من 21 عامًا وسبعة أجيال، مما أدى إلى إنهاء مجموعة iPod بأكملها. لم تكن هذه مفاجأة، فلماذا تريد جهازًا يقوم بتشغيل الموسيقى فقط بينما يمكن أن يكون لديك جهاز يشغل الموسيقى ويعمل أيضًا كهاتف؟

هوم بود (2018 - 2021)

صرحت الشركة في مارس 2021 أنها ستتوقف عن إنتاج جهاز الهوم بود بالحجم الكامل من أجل تركيز جهودها على الصغير. صرحت أبل في ذلك الوقت بأنها ستستمر في تقديم تحديثات البرامج والخدمة والدعم لجهاز الهوم بود الأكبر.

عندما تم طرح الهوم بود لأول مرة في فبراير 2018، أشاد النقاد بجودة صوت مكبر الصوت. ولكن بسعر 349 دولارًا، كان أغلى بكثير من السماعات الذكية المنافسة مثل أمازون إيكو وغوغل هوم. حتى بعد أن خفضت أبل سعر هوم بود إلى 299 دولارًا ، قيل إن مبيعات السماعة ظلت متواضعة.

3. آي ماك برو (2017-2020)

تم إطلاق iMac Pro في عام 2017، وكان يعتبر أحد أفضل أجهزة Mac التي تم إصدارها على الإطلاق. والمثير للدهشة أن الشركة قررت إيقاف تشغيل iMac Pro بعد إصدار جيل واحد فقط. ترك iMac Pro انطباعًا أوليًا إيجابيًا للغاية ولكنه فشل بعد ذلك في تلبية توقعات العملاء حيث توقفت تحديثات الجهاز ترتقي بشكل مقنع بما يكفي بالنظر إلى غيره من الأجهزة.

يشير عدم وجود أي تحديثات على مدار حياته البالغة ثلاث سنوات إلى أن أبل لم تكن تنوي أن يكون هذا النموذج جزءًا من المستقبل في المقام الأول. وهكذا، يقع iMac Pro المحبوب في فئة أبل للأجهزة القديمة التي يجب التوقف عن تصنيعها.

4. آيفون إكس آر (2018 - 2021)

تم إصدار iPhone XR في عام 2018 وتم إرساله إلى مقبرة أبل في عام 2021، وكان له تصميم مشابه لجهاز iPhone X و iPhone XS.

تم إصدار iPhone الذي كان له أطول عمر للبطارية مقارنة بأي جهاز أبل iPhone وقت إطلاقه، كجزء من نفس الجيل الثاني عشر مثل XS، ولكن مع بعض الميزات التي تمت إزالتها أو خفضها للحفاظ على السعر مقبولاً. تم استبدال الهاتف الرائد الميسور التكلفة بطرازات iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone 13.

5. ساعات أبل السلسلة الأولى (2016 -2021)، السلسلة الثانية (2016 – 2017)، السلسلة السادسة (2020-2021)

تم إطلاق ساعة أبل السلسلة 1 في عام 2016، جنبًا إلى جنب مع أبل السلسلة 2 الأغلى ثمناً، واصلت أبل بيع السلسلة 1 حتى عام 2021، وتسويقها كبديل أقل تكلفة من أبل للسلسة 3، والتي تم الكشف عنها في عام 2017.

كانت أبل سلسة 2 عبارة عن ساعة ذكية بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، وبشاشة أكثر إشراقًا من الموديلات السابقة، وجهاز GPS. وكانت توفر أغلفة الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك المؤكسد.

تحتوي ساعة أبل السلسة 6 على معالج S6 جديد كان أسرع بنسبة تصل إلى 20٪ من السلسة الرابعة والخامسة، وشاشة أكثر سطوعًا بـ 2.5 مرة. ستكون السلسلة 7 هي البديل للإصدار الأقدم بسعر مشابه لـ 6.

(2020-2021) iPhone 12 Pro / Pro Max .6

قرار الشركة بالتوقف عن استخدام طرازات iPhone 12 المتطورة أمر مثير للدهشة. كان iPhone 12 Pro / Pro Max عبارة عن هواتف ذكية مزودة بميزات مثل التوافق مع 5G ومستشعر LiDAR و DNG، مما سمح بالتقاط صور بدقة 12 بت عالية الجودة وبدون فقدان. كانت تقنية MagSafe للشحن اللاسلكي والملحقات متاحة أيضًا لأول مرة على أجهزة iPhone هذه.

(2017-2019) AirPower .7

AirPower من شركة أبل هي عبارة عن أرضية شحن لاسلكية لم يتم إصدارها والتي تم الإعلان عنها في 12 سبتمبر 2017 مع iPhone 8 في ذلك الوقت. يمكن لها شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد، مع دعم جهازي Qi (مثل iPhone و AirPods) وساعة أبل.

في عام 2018، صرحت الشركة أن جهاز الشحن سيكون متاحًا في وقت لاحق من ذلك العام، لكن هذا لم يحدث بشكل واضح. أوقفت الشركة المشروع إلى الأبد في مارس 2019 بعد شهور من التكهنات المتعلقة بمخاوف متعددة.

8. أبل تي في الجيل الأول (2017-2021)

كان تلفاز أبل 4K (الجيل الأول) مشغل وسائط رقمية يتضمن إخراج 2160p و HDR10 و Dolby Vision و Dolby Atmos ، بفضل السرعة المتزايدة لمعالج أبل A10X Fusion.

أنهت الشركة الخدمة والدعم لأول جيل من تلفاز أبل في عام 2021، بعد إطلاق الموديلات الجديدة. الاختلافات الوحيدة عن طراز الجيل الرابع هي تركيب فتحات التهوية على القاعدة، وإزالة منفذ USB-C، وإضافة حلقة بيضاء عن طريق اللمس حول زر القائمة في المقدمة.

(2008 – 2018) AirPort Time Capsule .9

كان AirPort Time Capsule، الذي كان يُطلق عليه في الأصل Time Capsule، عبارة عنهو مقوي لإشارة الإنترنت و أيضا يحمل هارديسك بداخله يعمل أيضًا كجهاز توجيه للاشارة ويتضمن التخزين المتصل بالشبكة (NAS). إنه أحد أجهزة أبل AirPort ، والتي هي في الأساس تشابه AirPort Extremes مع قرص صلب داخلي.

iPhone SE .10 الجيل الأول (2016-2018)

كان لجهاز iPhone SE (الجيل الأول) نفس التصميم المادي والنسب مثل iPhone 5S ، لكنه عزز الأجهزة الداخلية ، مثل نظام أبل A9 الأحدث على الرقاقة ، وسعة بطارية أكبر ، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل قادر على تسجيل ما يصل إلى 4K فيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

مع إصدار iOS 16، سحبت أبل الجيل الأول من iPhone SE بعد ما يقرب من سبع سنوات من تحديثات البرامج.