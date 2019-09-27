10 نصائح تساعدك على السفر بأقل التكاليف

يحتفل العالم بتاريخ 27 أيلول من كل عام بيوم السياحة العالمي، حيث أصدر هذا التاريخ منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة المنعقدة في توريمولينوس، إسبانيا، أيلول/سبتمبر 1979، بداية من عام 1980.

واختير هذا التاريخ ليتزامن مع معلما هاما في قطاع السياحة في العالم : في الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي منظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970.

وكان الهدف من هذا اليوم العالمي هو زيادة وعي المجتمع الدولي لأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، حيث أصبحت السياحة واحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية في العالم نموا وأهمية لما لها من منافع تعود على المجتمعات في كل أرجاء العالم، ومن المتوقع أن تنمو السياحة بمعدل 3.3 سنويا حتى حلول عام 2030 .

ولهذا اليوم شعار يختلف من سنة لأخرى، حيث شعاره العام الحالي "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع" و يهدف هذا الشعار إلى : 1. دور السياحة في خلق وظائف أكثر وأفضل 2. دمج السياحة في التكنولوجيا 3. معرفة التوافق الحالي بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها وتلك التي يحتاجها أصحاب العمل السياحيون.

و لم تعد السياحة في العالم تقتصر على الأثرياء ومن يمتلكون المال الوفير، بل أصبحت ثقافة سائدة لدى كثير من الناس الذين يعتبرونها جسرا للتواصل بين مختلف المجتمعات والشعوب والحضارات والثقافات المختلفة لتطوير التجربة الذاتية والذائقة الثقافية والفنية والسياحية.

ومع تطور التكنولوجيا ووسائل النقل في العالم بشكل متسارع خلال العقدين الماضيين، وتحول الكوكب الذي نعيش عليه إلى قرية صغيرة بفعل الحداثة، أصبح السفر والتنقل بين مختلف البلدان والقارات أمرا يسيرا وسهلا مهما بعدت المسافات.

ولعبت التطبيقات الذكية المتوفرة بكثرة على الهواتف المحمولة، وصفحات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وغيرها، والمنتشرة بشكل هائل على الشبكة العنكبوتية، وكذلك الشركات السياحة المنتشرة في كل أنحاء الأرض، دورا مهما في التشجيع على السياحة، والترويج لها بشكل غير مسبوق عبر إعطاء السائح معلومات تفصيلية عن الأماكن والبلدان المنوي زيارتها والتكلفة المترتبة على ذلك، وفتح المجال بشكل واسع لجميع فئات المجتمع، لتحقيق حلمهم بالسفر والسياحة.

والسياحة لم تعد تعتمد على شكل محدد كما في السابق، وإنما تجاوزت الأشكال القديمة، عبر خلق فضاءات جديدة ومتعددة لها، من مثل: السياحة الثقافية، والسياحة الدينية، والسياحة الترفيهية، والسياحة الرياضيّة، وسياحة المؤتمرات، والسياحة البحرية، والسياحة العلاجية، وسياحة المغامرات وغيرها من الأنواع.

وبإمكان السائح بسهولة البحث عن الخيارات التي تلائمه وما يفضل عبر طرق شتى كما ذكرنا سابقا، بل إن توفر خدمات البحث الهائلة على محركات البحث المشهورة مثل "جوجل" أصبحت تمكن السائح من زيارة المكان وتفقده عبر الخرائط والفيديوهات والصور، ومعرفة حتى أحوال الطقس والثقافة السائدة في تلك الأماكن، قبل زيارتها، واختيار الوقت المناسب لذلك.



والآن كيف تسافر بأرخص الطرق؟



1. اختر رحلات الطيران التي تكون في الصباح الباكر

2.ضع جميع أغراضك في حقيبة صغيرة كي لاتضطر لدفع تكلفة وزن زائد في المطار

3. ابتعد عن السفر أيام الخميس والجمعة لأنها أيام الذروة والتذاكر تكون مرتفعة

4.اختر أيام الاثنين والثلاثاء للسفر فهي الأرخص

5. يفضل أن تشتري تذكرة سفرك قبل الموعد بـ6 أو 8 أسابيع

6. اختر بيت عائلة للإقامة به عن طريق أحد المواقع بدلا من الفنادق فقد أصبح شائعا الفترة الحالية بهدف الهروب من تكلفة الفنادق الباهظة

7.لا تستخدم سيارات الأجرة وحاول الاعتماد على وسائل النقل العامة الأخرى أو التنقل سيرا على الأقدام

8.اختر شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل flydubai و air arabia

9. فعّل إشعارات Better bidding وBidding for travel واستقبالها عبر فيسبوك أو تويتر أو بريدك الإلكتروني، لتنبيهك إلى أنه تم العثور على أرخص رحلة طيران إذا كنت مستعدًا لها، كما يوفر الموقعان لك أقل الأسعار لحجز الفنادق وأرخص المطاعم، ويقدمان لك أفضل المواعيد للزيارة عبر "الأسابيع الميتة" لكل مدينة حسب المواسم.

10. عند تناول الطعام، حاول دائما اختيار المأكولات الشعبية للمدينة بدلا من الفاخرة،وحاول الاعتماد على شراء الوجبات الجاهزة من السوبر ماركت

إذا كانت لديك أي نصائح أخرى قد تساعد قراءنا على السفر بأقل التكاليف، فلا تتردد بمشاركتها معنا عبر تعليق في أسفل الصفحة.



