100 مليار درهم استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأخضر

أكد معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن عام 2020 سيشهد تطبيق مشاريع كبيرة ومتنوعة في قطاع الطاقة المتجددة بالإمارات، مشيراً إلى أن أبرز هذه المشاريع محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي بقدرة إنتاجية 2 جيجا ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة والمرحلة الثالثة لمجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وقال إن الإمارات مستمرة بقوة في ضخ استثمارات كبيرة في القطاع، مشيراً إلى أن استثمارات الدولة في الاقتصاد الأخضر تتجاوز 100 مليار درهم، كما أن استثمارات شركة «مصدر» خارج الدولة تزيد على 51.5 مليار درهم.

محطة الظفرة

وتوقع في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الإعلان قريباً عن المقاول الرئيسي لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية، مؤكداً أنه يشكل نقلة نوعية ويشكل إضافة لمحطة نور للطاقة الشمسية في أبوظبي والتي تنتج 1 جيجاوات.

وأضاف أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، يعد منصة عالمية للترويج لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم والاستثمار فيها، موضحاً أن الدورة المقبلة ستكون الأكبر من نوعها منذ 2008، حيث تشارك فيها 175 دولة وأكثر من 10 رؤساء دول وحكومات وأكثر من 150 وزيراً ونائب وزير ومديراً لمنظمات دولية وإقليمية وأكثر من 850 شركة عالمية وأكثر من 35 ألف مشارك.

وتنطلق فعاليات الأسبوع المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

دور فعال

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تقوم الإمارات بدور فعال وإيجابي ومؤثر في دعم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية من خلال إطلاق مبادرات وبرامج مهمة مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يمثل منصة عالمية تجمع نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف القطاعات بهدف مدّ وتعزيز جسور التواصل والتعاون ومناقشة مواضيع الاستدامة ونسعى لتوحيد الجهود والاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة وأحدث التطورات في مجال التكنولوجيا من أجل بناء عالم أفضل للجميع.

وتوقع محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» أن تحقق الدورة المقبلة نجاحاً أكبر مقارنة بالدورة الماضية، مشيراً إلى أن دورة 2019 من أسبوع أبوظبي للاستدامة شهدت عقد صفقات بلغت قيمتها المعلنة نحو 10.5 مليارات دولار.