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111.3 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:59
شكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 17.6% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية
الدرهم الإماراتي
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شكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 17.6% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية بحسب الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي

واصل مؤشر استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر نهجه الصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 111.3 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 27.5% مقارنة مع 87 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وشكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 17.6% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية بحسب الإحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، وأظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تتصدر المركز الأول وبقيمة بلغت 69.9 مليار درهم.

وتفصيلاً تظهر الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 65.3 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 فيما بلغت قيمتها في مصر نحو 46 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وتصدرت السعودية قائمة أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية وبواقع 11.8 مليار درهم 22%، تلاها المملكة المتحدة بقيمة 8.5 مليار درهم 13.9%.

من ناحية أخرى، فإن الانخفاضات الثلاثة الأكبر في درجة الانكشاف على الأصول الأجنبية على أساس ربع سنوي تمثلت في جزر كإيمان بقيمة 3.9 مليار درهم وبنسبة 10.1% تلتها الهند بقيمة 1.5 مليار درهم 6.7% ومصر بواقع 1.4 مليار درهم 5%.

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Via SyndiGate.info


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