1.2 مليار درهم إيرادات الفنادق في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي

ارتفعت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى 1.21 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 1.165 مليار درهم في الربع الثاني من 2018 بنمو 3.7%، حسب بيانات مركز أبوظبي للإحصاء.

وارتفع عدد النزلاء إلى 1.95 مليون نزيل وبنمو 6.8% مقارنة مع الربع الثاني من 2018، كما زاد عدد ليالي الإقامة من 2.9 مليون ليلة إلى 3.041 مليون ليلة، وبلغت نسبة الإشغال 64.7%.