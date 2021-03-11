أحدثت جائحة كورونا مزيداً من التفاوتات بين الرجل والمرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن هناك العديد من المؤسسات المالية الدولية أصبحت محكومة من قبل سيدات قويات للمرة الأولى تاريخيا، وهذا يدل على الثقة المتزايدة ومحاولة ضبط الموازين الجندرية في العالم.

حيث أن هنالك أسماء كسرت احتكاراً تاريخيا لمناصبهن من قبل الرجال، لتكون كل منهن الأولى كسيدة في موقعها على رأس مؤسسة أو منظمة كان لا يمكن تخيل أن تحتلها امرأة.

13 من أهم سيدات عالم السياسة والأعمال

1.أنجيلا ميركل :سياسية تشغل حاليا منصب المستشارة الألمانية ،تبلغ من العمر 66 عاماً. وبحسب فوربس الشرق الأوسط احتلت 14 مرة صدارة أكثر السيدات نفوذاً على مستوى العالم.

2. كريستين لاغارد: هي سياسية و محامية فرنسية تبلغ من العمر 65 عاماً. كانت أول رئيسة لصندوق النقد الدولي، قبل أن تصبح أول رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.

3.كامالا هاريس: هي سياسية و محامية أمريكية، تبلغ من العمر 56 عاماً. تشغل حالياً منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن.

4. أورسولا فون دير لاين :سياسية ألمانية تنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU). تبلغ من العمر 62 عاماً تشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية منذ الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2019.



5. ميلندا غيتس :أمريكية تبلغ من العمر 56 عاماً وهي مديرة سابقة لعدة منتجات من مايكروسوفت من بينها مايكروسوفت أوفيس ببلشر ومايكروسوفت بوب، كذلك مؤسسة مشاركة بمؤسسة بيل وميلندا غيتس.

6. ماري بارا: هي المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز، منذ 15 يناير، 2014. تعد ماري أول امرأة تتقلد منصب المدير التنفيذي لكبرى شركات صناعة السيارات العالمية.

7.نانسي بيلوسي: هي سياسية أمريكية في الحزب الديمقراطي، تشغل حاليا منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وذلك منذ يناير عام 2019. وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب.



8. آنا باتريسيا بوتين: الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير المصرفية الإسبانية وعضو مجلس إدارة مجموعة كوكا كولا العالمية وتبلغ من العمر 60 عاماً.

9. آبيغيل جونسون: سيدة أعمال أمريكية تبلغ من العمر 59 عاماً ،تشغل منصب رئيسة شركة فيديليتي الأميركية للاستثمارات.

10. جانيت يلين: هي اقتصادية أمريكية ، تشغل منصب وزيرة الخزانة الأميركية.





11. كريستينا جورجيفا: هي سياسية بلغارية. تشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي منذ 1 أكتوبر 2019، وهي أول مديرة من الاقتصادات الناشئة تشغل هذا المنصب.



12.نغوزي أوكونجو - إيويلا : هي اقتصادية نيجيرية أمريكية وخبيرة في التنمية الدولية ، تبلغ من العمر 66عاماً، وهي تشغل منصب المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية.

13. جين فريزر: هي السيدة التي افتتحت الطريق امام قريناتها قيادة عالم وول ستريت الذي كان حكرا على الرجال، إذ أعلن نهاية فبراير (شباط) عن تولي جين فريزر رئاسة مصرف «سيتي غروب» أحد أبرز المصارف في شارع المال الأميركي.

وأخيرا هناك العديد من التقارير الدولية التي تشير أنه عندما تشارك المرأة في الهيئات القيادية، فمن المرجح أن تكون نتائجها شاملة. مثالاً على ذلك كانت الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» أقل بست مرات في البلدان التي اتخذت فيها القيادات النسائية إجراءات مبكرة.

وهناك أيضًا بلدان يوجد بها نسبة أكبر من النساء من متخذي القرارات العليا في الهيئات التشريعية يكون لديها مستويات أقل من عدم المساواة في الدخل.

ومن الجدير بالذكر أنه عندما تشغل النساء المزيد من المناصب القيادية التنفيذية، تصبح الشركات أكثر ربحية.