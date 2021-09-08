13.9مليار دولار حجم تجارة دبي مع القارة الأفريقية خلال 5سنوات

نما إجمالي التبادل الثنائي بين دبي و القارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) في 2020 بـ 18%،حيث وصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي وهو الأعلى منذ عام 2017، وسجل إجمالي التجارة بين البلدين في مجال الأغذية والمشروبات باستثناء التبغ 13.9 مليار دولار خلال الفترة 2015-2020.

ويصل إجمالي تجارة دبي في مجال الأغذية والمشروبات مع أفريقيا حوالي 13% من إجمالي التجارة بين البلدين، باستثناء تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على مدى الفترة 2015 ـــ2020.

جاء الهدف من هذه الدراسة لجذب أنظار تجار دبي نحو القارة الأفريقية واستغلال الفرص الاستثمارية هناك، وذلك تزامناً مع استعداد غرفة دبي وإكسبو 2020دبي لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال الفترة 13-14 أكتوبر 2021 في إكسبو.

وبين التحليل أدق وصف لمستوى أداء الأسواق، حيث أظهر أن التجارة الثنائية بين دبي والقارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات تعد فرصة ثمينة للمستثمرين وتعمل على بناء بيئة تجارية متطورة تسهم في تسريع وتيرة نمو الأسواق وازدهارها.



تجارة دبي في مجال الأغذية والمشروبات في 2020 مع أفريقيا

سجلت دبي قيمة إجمالي صادرات من الأغذية والمشروبات إلى القارة الأفريقية في العام الماضي 816.8 مليون دولار، إعادة الصادرات 516.3 مليون دولار وبلغت قيمة الواردات 1,066.6 مليون دولار

واحتلت منطقة شمال إفريقيا في عام 2020، المرتبة الأولى في الشراكة مع دبي من حيث إجمالي التجارة في الأغذية والمشروبات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالي 971.2 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية كانت منطقة شرق القارة حيث بلغ إجمالي التجارة في هذا القطاع حوالي 828.3 مليون دولار في عام 2020.