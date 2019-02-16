إمارة أبوظبي تشهد 14 فعالية عالمية خلال الربع الأول من العام الجاري

إمارة أبوظبي

يحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض نحو 14 فعالية رئيسية خلال الربع الأول ستسهم في إحداث حركة سياحية نشطة خلال هذه الفترة، حيث تتنوع بين القطاعات العسكرية والعقارية والطاقة والسيارات والتوظيف والطب.

ومن أبرز الأحداث الدولية المقبلة التي ستحدث حراكاً سياحياً ضخماً في الإمارة، معرض الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، والحدث الرياضي العالمي الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، في حين شهد شهر يناير القمة العالمية لطاقة المستقبل التي استقطبت عدداً كبيراً من الزوار.

وانطلقت القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعد من أهم الأحداث العالمية، في الفترة بين 14 إلى 17 من يناير الماضي، حيث تعد حدثاً دولياً سنوياً بارزاً يرمي إلى الالتزام بتحسين مشهد الطاقة والتقنيات النظيفة في المستقبل.

وشارك في هذه القمة، التي تقام تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة، الآلاف من رواد السياسة والمال والأعمال والرواد الأكاديميين، وهي تشجع علاقات الشراكة بين القطاعات ذات الصلة للمساعدة في تحديد الفرص التي من شأنها أن تُترجم إلى ابتكارات واستثمارات ناجحة في قطاع الطاقة، وجمعت القمة أكثر من 850 شركة دولية عارضة من أكثر من 40 دولة لعرض أحدث الحلول في مجالات الطاقة النظيفة والمياه وإدارة النفايات العضوية والطاقة الشمسية والأبنية الخضراء والمواصلات، واكتشاف أهم الابتكارات والمنتجات التي تعرضها الشركات العالمية، وشركات التكنولوجيا الرائدة، والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

وفي الفترة بين 24 إلى 26 من يناير، انطلق مؤتمر الرابطة الأميركية لبنك الدم المتخصص في طب نقل الدم وإدارة دم المرضى ويركز على سلامة المريض.

وفي الفترة بين 24 إلى 26 من يناير، انطلق معرض عقارات النيل وهو المعرض العقاري المصري الأقوى خارج مصر لتجمع أكبر المطورين العقاريين المصريين تحت سقف واحد، والذي شهدت مدينة أبوظبي دورته الأولى.

وفي الفترة بين 28 إلى 30 من يناير، انطلق معرض توظيف وهو المعرض الريادي للتوطين في المنطقة، والذي يركز على تطوير التوظيف والمهن ويجمع أهم الجهات من القطاعين العام والخاص.

ويحمل فبراير أهم المعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، حيث تنطلق الأحد المقبل فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرض الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» 2019، وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة دولية واسعة، وتتزامن الدورة الحالية مع اليوبيل الفضي لمعرض «آيدكس» الذي انطلق في العام 1993، ليتحول خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويشارك في المعرض عارضون قادمون من 62 دولة حول العالم، وتشهد الدورة الحالية زيادة بلغت 9 في المئة من إجمالي الدول المشاركة.

ويسبق تنظيم المعرض إقامة مؤتمر الدفاع الدولي 2019 الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في فندق قصر الإمارات، بمشاركة ما يزيد على 1200 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم.

وفي 14 من مارس المقبل وحتى 21، تستضيف أبوظبي حدثاً رياضياً ضخماً وهو الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تأسيس حركة الأولمبياد الخاص قبل أكثر من 50 عاماً، حيث يقام في عدة مرافق رياضية في أبوظبي. وتستضيف«أدنيك» بين 15 إلى 20 من مارس هذا الحدث، وتم الفوز باستضافة الأولمبياد الخاص لتحقيق مهمة أساسية تقوم على تعزيز التغييرات الإيجابية في المجتمع تجاه ذوي الإعاقة الذهنية وبناء مجتمع أكثر شموليةً وتضامناً.

وفي الفترة بين 28 إلى 30 من مارس، ينطلق معرض الإمارات للسيارات المعدلة «كستم شو الإمارات»، حيث سيضم المعرض أحدث المنتجات والخدمات في تزويد السيارات، حيث سيكون أيضاً بمثابة منصة لتطوير صناعة السيارات الرياضية في المنطقة، وبالتزامن معه ينطلق المعرض الدولي للسيارات وهو منصة لإطلاق آخر السيارات الحديثة لآلاف من الزوار، حيث يعد فرصة لهم لاقتناء سيارات جديدة.

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