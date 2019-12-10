15 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي في النصف الأول من العام الحالي

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية، العاملة في إمارة أبوظبي، نحو 15 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام 2019، تشكل ما نسبته 58% من إجمالي صافي الدخل، الذي حققته طيلة العام 2018، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة، عن مركز إحصاء أبوظبي.

ويعد قطاع البنوك في أبوظبي، والإمارات بشكل عام، من أهم القطاعات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وبلغ صافي دخل بنوك أبوظبي التقليدية، من الفوائد والاستثمار، 12.45 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 83% من إجمالي دخل القطاع، في حين جاء 13% من الدخل من البنوك الإسلامية العاملة في الإمارة. وتظهر الأرقام، أن عدد العاملين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية، وصل مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، 11768 عاملاً، وذلك وفق مركز الإحصاء.

وعلى صعيد تعويضات العاملين، والتي تشمل الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين في بنوك أبوظبي، فقد أظهر تقرير مركز الإحصاء، بلوغ متوسط نصيب العامل من التعويضات الإجمالية 40811 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 42160 درهماً في النصف الأول من العام 2018.