1.8 مليار درهم صافي قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي في 2019

بلغ صافي قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي منذ بداية العام الحالي 1.8 مليار درهم، ويتجاوز إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق 844 ألف مستثمر ثلثهم من الأجانب، كما يضم السوق 11 ألف مؤسسة استثمارية.

وحسب إحصائيات تم استعراضها خلال المشاركة في فعاليات ملتقى HSBC للأسواق العالمية الناشئة في لندن، بلغت حصة المستثمرين الأجانب من التداول 50% خلال النصف الأول من العام الحالي في حين بلغت نسبة ملكيتهم 18% من القيمة السوقية وبمعدل نمو تراكمي سنوي يعادل 6% منذ عام 2010، أما المؤسسات الاستثمارية فقد وصلت حصتها من التداول إلى 52% ونسبة ملكيتها من إجمالي القيمة السوقية إلى 84%.

ضمت قائمة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي والتي شاركت في المؤتمر كلاً من: إعمار العقارية، إعمار مولز، إعمار للتطوير، أرامكس، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، داماك العقارية، وشركة سوق دبي المالي.

وعقد كبار المسؤولين في الشركات المدرجة المشاركة 124 اجتماعاً مع ممثلي 47 مؤسسةً استثماريةً عالميةً تدير مجتمعةً استثمارات بقيمة 2.6 تريليون دولار. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «سعداء بالنجاح اللافت للحدث والذي يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كما يعكس قدرة السوق المتزايدة على تعزيز النمو واستدامته واستقطاب مؤسسات استثمارية جديدة من مختلف الفئات نتيجة تنوع وجودة فرصه الاستثمارية المستندة إلى أرضية صلبة بفضل قوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني».