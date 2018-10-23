الإمارات تعتزم البدء في رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في 18 نوفمبر

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، بدء رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم، اعتباراً من الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بتشغيل المرحلة الأولى من النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح التي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.



وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: «اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل، سيكتمل تشغيل النظام، ليشمل المطارات والمنافذ البرية والبحرية كافة بالدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، بهدف تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسة على خريطة السياحة العالمية».



وأوضحت الهيئة أن الفواتير الضريبية الصادرة اعتباراً من 18 نوفمبر 2018 ستكون قابلة لرد الضريبة عن مشتريات السياح المؤهلين للاسترداد، مشيرة إلى أنه في حال وجود استفسارات أو لمعرفة مزيد من المعلومات حول النظام الجديد، فإنه بإمكان تجار التجزئة أو السياح زيارة الموقع الرسمي للهيئة: ‏www.tax.gov.ae أو زيارة موقع شركة «بلانيت» العالمية المشغلة للنظام: Www.planetpayment.ae كما بإمكانهم الاتصال على هاتف رقم: 0097145864700.



وكشف خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن أنه من المقرر أن يبلغ عدد المحال التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل، منتشرة في أنحاء الدولة كافة، موضحاً أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح هي فقط الفواتير الصادرة عن المحال ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام الإلكتروني، والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها، لتكون معروفة لدى السياح.



وأضاف: «يجري حالياً استكمال الإجراءات النهائية للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي تنفذه الهيئة، بالتعاون مع شركة «بلانيت» العالمية المشغلة للنظام، ليصبح جاهزاً للتشغيل في الموعد المحدد، وسيشتمل النظام على برامج وآليات إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين تجار التجزئة ومكاتب رد الضريبة للسياح بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية».



وقال: «شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في عدد الاتفاقيات المبرمة مع تجار التجزئة للتسجيل في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، حيث يتم تجهيزهم بالتقنيات الخاصة بالنظام والربط بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، ويتم توفير مكاتب لرد الضريبة للسياح في مواقع مختلفة بهذه المنافذ التي سيتم عبرها تحديد الضرائب القابلة للرد بدقة، والحصول على المبالغ المسددة من خلال النظام إلكتروني الذي يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال».



وأكد أن النظام الجديد يتميز بالسهولة وسرعة الإجراءات التي يتم من خلالها رد الضريبة للسياح على مشترياتهم، من خلال فترة وجودهم في الدولة، بخطوات إلكترونية بالكامل، يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة، بما يتواكب مع جهود الحكومة في دعم تطبيق النظام الضريبي في الدولة، وضمان مواكبته لأفضل المعايير العالمية.



وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عملية استرداد الضريبة للسياح تتم عند مغادرة الدولة، حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة من خلال مكاتب مخصصة لرد الضريبة وأجهزة آلية في منافذ مغادرة الدولة (مطار أو ميناء بحري أو منفذ حدودي بري لمرور السياح)، وذلك بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام، مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، حيث يمكنه استرداد الضريبة نقداً بالدرهم الإماراتي فور تقديم هذه المستندات، أو يمكن تحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح.



ووفقاً للقرار يشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن لا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.



وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة، يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة، خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك في النظام في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة، فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند تسلم الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة، والذي بناءً عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.

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