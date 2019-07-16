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2.11 مليار دولار قيمة العجز التركي في يونيو

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 10:33
بحسب الأرقام سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام
بحسب الأرقام سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام
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تتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019

أظهرت بيانات وزارة المالية التركية اليوم الثلاثاء أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في يونيو.

وقالت الوزارة إن ميزانية يونيو أظهرت تسجيل عجز أولي يستثني مدفوعات الفائدة بقيمة 7.7 مليار ليرة. وبحسب الأرقام سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

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Via SyndiGate.info


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