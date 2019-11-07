22 مليار دولار إيرادات تطبيقات المحمول عالمياً خلال الربع الثالث من العام الجاري

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تشمل البيانات الحديثة إنفاق المستخدم على الاشتراكات والتطبيقات المتميزة وعمليات الشراء داخل التطبيق
كشف تقرير من موقع «بريسايس سيكيوريتي» إنفاق المستهلكين 21.9 مليار دولار عبر متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2019، بنمو 22.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت فيها مبيعات المتجرين 17.9 مليار دولار.
وتشمل البيانات الحديثة إنفاق المستخدم على الاشتراكات والتطبيقات المتميزة وعمليات الشراء داخل التطبيق.
بدوره حقق «جوجل بلاي» عائدات بلغت 7.7 مليارات دولار، بزيادة 24% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2018. ووصل عدد التطبيقات في «جوجل بلاي» إلى 2.47 مليون، مقابل 1.8 مليون على «آبل ستور».
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Via SyndiGate.info
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