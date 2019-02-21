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2.4 مليار دولار إجمالي قيمة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019

2.4 مليار دولار إجمالي قيمة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019
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