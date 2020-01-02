26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

وقع خبراء اقتصاديون أن تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملموساً خلال 2020، لتصل إلى 27 مليار دولار، حيث بلغت 26 ملياراً بنهاية 2019، مع ترجيحات بمواصلة الارتفاع بنسبة 11% لتصل إلى 30 مليار دولار خلال 2025.

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي لـ«الاتحاد»: «إن المؤشرات ترجح ارتفاع التحويلات في العام الجديد، خاصة مع استمرار تحسن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 30 مليار دولار خلال 2025».

وأضاف، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام 2018 ‏لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل 24.7 مليار في2017، بزيادة 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%، مشيراً إلى أن الزيادات المتتالية في إجمالي تحويلات المصريين بالخارج تؤكد ثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.

وفي بيان أصدره المركزي المصري في 17 ديسمبر الماضي، كشف ارتفاع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج إلى 6.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/‏‏‏2020، «الربع الثالث من العام الماضي»، بمعدل زيادة 13.6%، وبقيمة 803.6 مليون دولار، حيث بلغت نحو 5.9 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال سبتمبر بمعدل شهري 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال أغسطس 2019.

وشدد عبدالنبي على أهمية الدور الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد، حيث تؤدي إلى تقليل الضغوط على الجنيه، ووفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، وبالتالي المساهمة في تمويل الواردات دون الحاجة إلى الاقتراض، فضلاً عن أنها تعمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

بدوره، توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، استمرار موجة الارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج خلال العام الجديد، معتبراً ذلك نتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري. وأوضح الشافعي، أن التحويلات ومنذ تحرير سعر الصرف تحقق طفرات وزيادات غير مسبوقة، بسبب القضاء على السوق السوداء للدولار، ما جعل الموجودين في الخارج يتبعون القنوات الشرعية للتحويل عبر البنوك والمصارف الرسمية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لأن سعر صرف الدولار أصبح واحداً.

وأشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين تدعم بقوة استمرار صعود الجنيه أمام الدولار، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة، والاستثمارات الخارجية، وعوائد الصادرات.