27.8 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج في 2019-2020

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين أبريل ويونيو 2020 إلى 6.2 مليارات دولار مقارنة مع 6.9 مليارات دولار قبل عام.