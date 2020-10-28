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27.8 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج في 2019-2020

منشور 28 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 03:57
27.8 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج في 2019-2020
انخفضت التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين أبريل   ويونيو   2020 إلى 6.2 مليارات دولار مقارنة مع 6.9 مليارات دولار قبل عام
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قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين أبريل   ويونيو   2020 إلى 6.2 مليارات دولار مقارنة مع 6.9 مليارات دولار قبل عام.

 

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Via SyndiGate.info


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