3 بنوك إماراتية تدرس الاندماج فيما بينها

أفادت مصادر مصرفية خاصة لـ CNBC عربية أن 3 بنوك إماراتية مدرجة في سوق أبوظبي وهي بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد تدرس الاندماج فيما بينها بعد تعثرات مالية شهدتها هذه البنوك خلال السنوات السابقة.

وأوضحت المصادر لـ CNBC عربية أن المرحلة الأولى من الاندماج المحتمل قد تتم بدايةً بين بنكي الشارقة والاستثمار بسبب ملكية جهة غير إماراتية في البنك العربي المتحد والذي من المحتمل أن ينضم بالمرحلة الثانية من الاندماج بعد انتهاء المفاوضات.

وبحسب بيانات سوق أبوظبي، تمتلك حكومة الشارقة نحو 50% من بنك الاستثمار، فيما تمتلك الشارقة لإدارة الأصول نحو 17% من بنك الشارقة، وتعود الحصة الأكبر في البنك العربي المتحد والبالغة 40% إلى البنك التجاري القطري.

واستطاع بنك الشارقة التحول إلى الربحية بنهاية عام 2021 بعد أن كانت قد وصلت الخسائر المتراكمة للبنك إلى أكثر من 180 مليون درهم بنهاية عام 2020، ولم يعلن البنك عن أي قوائم مالية ربعية في عام 2022.

بينما وصلت الخسائر المتراكمة لبنك الاستثمار إلى 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، كما وصلت الخسائر المتراكمة للبنك العربي المتحد إلى 527 مليون درهم بنهاية الفترة ذاتها .