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3 دول معفاة من العقوبات الأمريكية تخفض واردات إيران من النفط إلى الصفر

3 دول معفاة من العقوبات الأمريكية تخفض واردات إيران من النفط إلى الصفر
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