3 دول معفاة من العقوبات الأمريكية تخفض واردات إيران من النفط إلى الصفر

العقوبات النفطية الأمريكية المفروضة على إيران أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ أيار (مايو) 2018.

قال مسؤول أمريكي إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمية سيسهم في خفض صادرات الخام الإيرانية أكثر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أيار (مايو) الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وعدد من القوى العالمية.

وفي حين حددت الولايات المتحدة هدفا يتمثل في وقف صادرات إيران من النفط تماما، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية لإبقاء أسعار النفط منخفضة وضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمية.

وتجري إدارة ترمب حاليا مشاورات مع المستوردين قبل موعد انتهاء سريان الإعفاءات الذي يحل في الثاني من أيار (مايو).

وأفاد برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران للصحافيين: "في تشرين الثاني (نوفمبر)، منحنا ثمانية إعفاءات نفطية لتجنب صعود سعر النفط. يمكنني أن أؤكد اليوم أن ثلاثة من هؤلاء المستوردين قد بلغوا الصفر الآن"، ولم يحدد المبعوث الأمريكي الدول الثلاث.

وأضاف هوك: "ثمة أوضاع أفضل في السوق تسمح لنا بتسريع خطانا نحو الصفر. لا نسعى إلى منح أي إعفاءات أو استثناءات من نظام عقوباتنا".

وبحسب هوك، فإن العقوبات النفطية الأمريكية المفروضة على إيران أخرجت من السوق نحو 1.5 مليون برميل من صادرات النفط الإيرانية منذ أيار (مايو) 2018.

وأشار هوك إلى أن "هذا حرم النظام من إيرادات نفطية تزيد كثيرا على عشرة مليارات دولار، وهي خسارة لا تقل عن 30 مليون دولار يوميا".

ويرى بعض المحللين أنه من المرجح أن تمدد الإدارة الأمريكية الإعفاءات الممنوحة إلى الدول الخمس المتبقية لإرضاء الصين والهند، أكبر مشترين للنفط الإيراني، وتقليص فرص ارتفاع أسعار الخام.

ويعتقد محللون أمريكيون من "يوراسيا جروب" أن "من المرجح منح الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا إعفاءات قد تحد من صادرات النفط الخام الإيرانية لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا. ويعني ذلك حذف إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الإعفاءات".

وذكر هوك أن القرار الخاص بتمديد الإعفاءات سيتخذ "في الوقت المناسب"، مضيفا أن 23 دولة كانت تستورد النفط الإيراني خفضت وارداتها إلى الصفر.

وتابع: "في ظل نزول أسعار النفط بالفعل عن مستواها حين أعلنا عن العقوبات واستقرار الإنتاج العالمي، فإننا نتحرك على المسار السريع صوب وقف جميع مشتريات الخام الإيراني".

وكان مسؤول كبير في إدارة ترمب قد أبلغ الصحافيين الإثنين الماضي أن الحكومة الأمريكية تدرس فرض عقوبات إضافية على إيران تستهدف قطاعات من اقتصادها لم تخضع لعقوبات من قبل.

وأشار هوك إلى أن أكثر من 26 جولة من العقوبات الأمريكية على إيران قيدت تدفقاتها النقدية وكبحت قدرتها على العمل في المنطقة.

اقرأ أيضاً:

أرامكو تبني جسراً للطاقة بين السعودية والصين

إيران تواجه مأزق في أسطول ناقلات النفط بفعل العقوبات

أسعار النفط تستمر في الارتفاع وسط تخفيضات "أوبك" وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

