3 شركات تتأهل لنقل النفط العراقي للأردن

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الإثنين، نتائج التقييم الفني للشركات المناقصة على عطاء نقل النفط الخام العراقي، الذي نجحت به 3 شركات، إذ تعتبر الشركات الناجحة بالتقييم الفني مؤهلة فنياً لنقل النفط العراقي الخام للأردن.

ويأتي التقييم الفني كمرحلة أولى في العطاء المدرج، على أن يتم إجراء تقييم مالي بعد انتهاء مدة الاعتراض المقررة يومين، ليتم بعدها اختيار العرض الأنسب وتوقيع العقود مع الشركة المعنية.

ووفقاً لإعلان صدر عن وزارة الطاقة، فقد تأهلت فنياً شركات "أحمد الزعبي وشركاه، وائتلاف شركة محمود الذيابات، وشركة برج الحياة للنقل والتجارة".

ويشمل العطاء نقل مادّة النفط الخام من مصفاة بيجي في العراق، إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمّان، بما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً.

وأوضحت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، أن الأردن بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب العراقي، سيقوم بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من حاجاته السنوية من النفط الخام، بما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يومياً.

وكان الأردن والعراق قد أبرما اتفاقاً في الثاني من الشهر الماضي، يتضمن تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، ومن بينها تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل نفط خام يومياً، وبما يقل نحو 18 دولاراً للبرميل عن السعر المتداول، وبما يشمل فروقات أسعار النقل.



من جانب آخر، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي مؤخراً، إن العراق أنهى التحضيرات لتنفيذ مد أنبوب لنقل نحو مليون برميل نفط يومياً من مدينة البصرة، لتصديرها عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المشروع ينتظر موافقة مجلس الوزراء العراقي، إذ تقدر تكلفته بنحو 18 مليار دولار.

وأكد عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، أن الجانبين العراقي والأردني يعملان على تسريع إجراءات مد أنبوب النفط، الذي سيحقق مكاسب اقتصادية وتنموية لكلا البلدين.

وأوضح قموه أنه من المتوقع أن يصل الأنبوب إلى مصر من خلال البحر الأحمر، من جهة مدينة العقبة الأردنية جنوباً، بحيث يتم تزويد مصر بما تحتاج إليه من النفط، وهذا يعطي النفط العراقي فرصة لإيجاد خط جديد لتصديره إلى الخارج.

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