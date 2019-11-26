3 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص في بورصة مصر

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري اليوم الثلاثاء، إن هناك ثلاث شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها ببورصة مصر على أن تحدد بنوك الاستثمار المكلفة بإدارة العملية توقيت الطرح.

وأضاف توفيق خلال كلمته بمؤتمر اقتصادي في القاهرة أنه "سيتم طرح 22-25 بالمئة من أسهم مصر الجديدة (للإسكان والتعمير) في الربع الأول من 2020، بناء على رغبة المساهمين في تطوير محفظة الأراضي في الشركة التي تمتلك أكبر محفظة للأراضي بالسوق بنحو 20 مليون متر مربع".

ودعت "مصر الجديدة" الشهر الماضي شركات الاستثمار المباشر والتطوير العقاري لتولي إدارة الشركة، شرط تملك نسبة 10% من الأسهم، بعد أن تراجعت في إبريل/نيسان الماضي عن طرح حصة إضافية تبلغ نحو 32.25% من أسهمها في البورصة. إلا أن الشركة عادت في يوليو/تموز وأعلنت أنها تستهدف طرح حصة إضافية من أسهمها تقدر بنحو 25%.

وتابع توفيق أن "هناك ثلاث شركات جاهزة للطرح بالفعل في أوقات تحددها بنوك الاستثمار، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، بالإضافة إلى مصر الجديدة".

كان توفيق، قد أكد في تصريحات على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا، إن حسم موقف شركة الحديد والصلب المصرية وما إن كانت ستستمر أو سيتم تصفيتها بيد القيادة السياسية فقط، مضيفا أن الحكومة ستناقش الأمر مع مجلس النواب والعاملين بالشركة والإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأعلن توفيق عقب توليه الوزارة العام الماضي عن خطة لتطوير شركات القطاع العام وذلك بضم الشركات التي تحقق ربحية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وألا يتم الإبقاء إلا على الشركات ذات الجدوى المالية والاقتصادية.

وكشفت الحكومة المصرية في مارس/ آذار 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ورغم مرور ما يصل إلى نحو 21 شهرا من تلك المدة لم تطرح الحكومة سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري فقط.