3 كيانات مصرفية جديدة في دول الخليج هذا العام عبر الاندماجات

توقع وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، الإعلان عن ثلاثة كيانات مالية مصرفية جديدة في دول الخليج في النصف الأول من العام الجاري 2019، بأصول مجتمعة تقدر بنحو 283.2 مليار دولار، بعد اكتمال خطوات الاندماج بين مصارف خليجية في ثلاث دول مختلفة.

وقال فتوح لـ"الاقتصادية" إن الدول الخليجية، التي يتوقع أن تشهد عمليات اندماج بين مصارف فيها السعودية التي تترقب اكتمال عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني "ساب" و"البنك الأول" بأصول 76.6 مليار دولار.

وذلك إضافة إلى الإمارات التي يجري العمل على خطوات اندماج مصرف أبوظبي التجاري والاتحاد التجاري ومصرف الهلال، لينتج عنها خامس أكبر مؤسسة مصرفية في الخليج بأصول تناهز 114 مليار دولار، وثالثا الكويت التي يتوقع إنجاز عملية الاندماج بين المصرف الأهلي التجاري المتحد البحريني وبيت التمويل الكويتي، لإيجاد كيان جديد بإجمالي أصول 92.6 مليار دولار.

وأوضح فتوح، أن عمليات الاندماج تساعد المؤسسات المصرفية الخليجية الجديدة في المنافسة دوليا، وامتثالها للمعايير الدولية وخفض التكاليف، ما يسهم في زيادة هوامش الربح.

وأشار إلى أن الاندماجات ستمكن المؤسسات الجديدة البحث عن فرص استثمارية وتمويلية، والتخارج من الاستثمارات المتعثرة وتنويع مصادر السيولة لتمويل مشاريع تنموية تعود للقطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الاتحاد سيبادر بتقديم خبراته وتجارب دولية مماثلة للمصارف الخليجية، التي ترغب في اتخاذ خطوات عملية نحو عمليات الاندماج.

وأوضح أن الاتحاد أعد تقريرا اقتصاديا موسعا عن صفقات الاستحواذ والاندماج في دول الخليج، يتضمن تتبع المعلومات حول تاريخ بدء سياسة الاندماج في الخليج وأحدث البيانات والإحصائيات حول هذه الصفقات.

وكانت المصارف السعودية السباقة نحو الاندماج في التسعينيات وتحديدا في 1997 عندما اندمج كل من مصرف القاهرة السعودي والمصرف التجاري السعودي المتحد لتأسيس المصرف السعودي المتحد، كما شهد عام 1999 عملية استحواذ المصرف السعودي الأمريكي على المصرف السعودي المتحد نتج عنها مجموعة سامبا المالية.

وبحسب التقرير، فإن الاندماج تركز في البحرين، التي شهدت أربع عمليات اندماج بين 2009 و2013، بينما شهدت الإمارات أول عملية اندماج في 2007 من خلال اندماج مصرف دبي الوطني ومصرف دبي الإمارات في كيان جديد حمل اسم مصرف الإمارات دبي الوطني.

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