3 ملايين و572 ألف برميل صادرات العراق من النفط يومياً الشهر الماضي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أمس، بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية لشهر مايو (أيار) بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل عبر موانئ جنوبي العراق وجيهان التركي.

وقال جهاد، في بيان صحافي إن «المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل يومياً موزعة بواقع 3 ملايين و441 ألف برميل من موانئ البصرة جنوبي البلاد و102 ألف برميل يومياً من ميناء جيهان التركي، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل يومياً».

وأضاف أن صادرات العراق النفطية للشهر الماضي «حققت إيرادات مالية تجاوزت 7 مليارات و384 مليون دولار، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 66 دولاراً».

وأعلنت وزارة النفط العراقية إنهاء حالة الطوارئ بحقل «مجنون» النفطي، بعد زوال خطر الفيضان والسيول التي اجتاحت البلاد خلال الموسمين الربيعي والشتوي الحاليين.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، في بيان صحافي، إن حالة الطوارئ التي طُبِّقت على خلفية الفيضانات والسيول التي شهدتها محافظة البصرة لم تؤثر على إنتاج حقل «مجنون» الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل في اليوم، وتم تخفيضه تلبيةً لمتطلبات اتفاق خفض الإنتاج مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)».

وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الآبار النفطية من قِبل شركة الحفر العراقية، كذلك إجراء عمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الإنتاج من حقل (مجنون)».

وكانت وزارة النفط قد فرضت حالة الطوارئ بعد تدفق السيول على محافظة البصرة التي حاصرت عدداً من الحقول النفطية، وتم رفعها في وقت سابق من حقول «الفيحاء» و«السندباد» و«الكشك البصري» و«السيبة» بعد ارتفاع نسبة الطمأنينة والموثوقية في الإجراءات الأمنية للحقول.