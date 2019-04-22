3 مليارات دولار قيمة دعم السعودية والإمارات للسودان

أعلنت السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.