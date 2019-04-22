3 مليارات دولار قيمة دعم السعودية والإمارات للسودان

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 07:57
أعلنت السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار
أعلنت السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار
أبرز العناوين
أعلنت السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني

أعلنت السعودية والإمارات تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

المزيد:
السودان تحاول تجاوز الديون وسط تراكم الفوائد
المجلس العسكري يطالب بحجز "الأموال المشبوهة" في السودان
السودان يشهد طلب متزايد للدولار... والمطالب تتصاعد لمحاربة الفساد
كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن