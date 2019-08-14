303.2 مليون ريـال عملات معدنية متداولة في السعودية

ارتفعت قيمة العملات المعدنية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى 303.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنمو 163 في المائة بما يعادل نحو 188 مليون ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد، شكل الريال المعدني نحو 41.2 في المائة من حجم العملة المعدنية المتداولة، فيما شكلت فئة الريالين نحو 23.2 في المائة من حجم العملات المعدنية، ويأتي ذلك بالتزامن مع إحلال الريال الورقي وسحبه من التداول، وأعلنت عنه المؤسسة منتصف العام الماضي.

ومن بين الفئات المعدنية الأكثر نموا خلال النصف الأول من عام 2019، فئة الريال المعدني التي نمت 228 في المائة، ليبلغ حجم الريال المعدني المتداول نحو 124.6 مليون ريال مقارنة بنحو 38 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

ويأتي ثانيا فئة 25 هللة، بنمو 147 في المائة لتبلغ نحو 31.9 مليون ريال مقارنة بنحو 12.9 مليون ريال، وتليها فئة الريال بنمو 151 في المائة إلى 70.4 مليون ريال مقارنة بنحو 28.1 مليون ريال.

فيما نمت فئة 50 هللة 109 في المائة، ليبلغ حجم التداول نحو 68 مليون ريال مقارنة بنحو 32.5 مليون ريال، لتشكل الفئتان 50 و25 هللة نحو 33 في المائة من حجم العملة المعدنية المتداولة.

وأوضحت "مؤسسة النقد" في وقت سابق، أهمية وجود عملة معدنية من فئة الريال بديلة للريال الورقي، نظرا إلى أن لها عديدا من الآثار الإيجابية على مستوى الفرد والاقتصاد الكلي.

وبينت أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر بين 20 و25 عاما، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر بين 12 و18 شهرا، وذلك بحسب ظروف تداولها.