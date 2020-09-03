3.3 تريليون دولار خسائر قطاع السياحة عالمياً

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن الضربة التي تتعرض لها السياحة بسبب الإغلاق الناجم عن كوفيد-19 وضع 100 مليون وظيفة مباشرة في العالم للخطر، وأن اقتصادات الدول التي تعتمد على السياحة اعتمادا كبيرا، مثل الدول الجزرية الصغيرة، مهددة بـ "الدمار".

وقدمت "أونكتاد" أكثر الرؤى تشاؤما، إذ قدرت خسائر انقطاع السياحة الدولية لمدة 12 شهرا بما يصل إلى 3.3 تريليون دولار أو 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وذكرت في تقرير يحدد كيف يمكن إعادة بناء السياحة، ثالث أكبر قطاع تصدير في العالم (بعد الوقود والمواد الكيميائية)، أنه بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث تمثل السياحة ما يصل إلى 80٪ من الصادرات، فإن آثار الوباء أصبحت "مدمرة" خاصة على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن معظم المؤسسات السياحية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم يقل عدد موظفيها عن 50 موظفا.

ويعمل نحو 30٪ من مجموع القوة العاملة في شركات يعمل بها من اثنين إلى تسعة موظفين.

وأضافت: تتعرض الكيانات الصغرى والمتوسطة الحجم بدرجة عالية للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات، ولا سيما تلك التي تشهدها الدول النامية والدول، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أكثر هشاشة والدعم الحكومي للحزم المالية والحماية الاجتماعية غير كافية.

وأشارت إلى أنه في 2019، شكل "الاقتصاد الأزرق" 7٪ من التجارة العالمية، لكن التقرير يتوقع أن تنخفض عائدات التصدير من السياحة، التي تدعم وظيفة واحدة من كل عشر وظائف على مستوى العالم، بمقدار 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار في 2020.