339 مليار درهم تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول بزيادة 7%

أعلنت دبي أن تجارتها الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2019 سجلت نمواً قوياً.

وأظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي اليوم الثلاثاء أن الإمارة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة كبيرة في حجم التجارة الخارجية مسجلة نمواً في كمية التجارة بنسبة 32 بالمئة ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 71,27 مليون طن بزيادة قدرها 71,6 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018.

كما حققت قيمة تجارتها الخارجية نمواً قوياً إذ بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 7 بالمئة بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (الدولار يعادل 67.3 درهم) مقارنةً بالربع الأول من العام 2018.

وسجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية 2010 - 2019 نمواً بنسبة 58 بالمئة تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة إن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.

وشمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 كافة مكونات التبادل التجاري، حيث شهدت الصادرات قفزة بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم مسجلةً زيادة بواقع 7.9 مليار درهم، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4 بالمئة لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 7 مليون و 32230 7 بالمئة لتصل قيمتها الى أكثر من 106 مليار درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم.

وتصدّرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 36.4 مليار درهم تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 5.19 مليار درهم وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم.

وحافظت الهواتف الذكية والمحمولة والارضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمةً بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم، وسجلت قيمة تجارة الذهب والألماس والمجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم، بنمو 9 بالمئة. ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي لتبلغ 21 مليار درهم .