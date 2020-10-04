3.4 مليار دولار حصيلة التجارة بين الإمارات وأوزبكستان في 10 سنوات

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وأوزبكستان نمواً مطرداً في غضون السنوات العشر الماضية ليبلغ رصيدها التراكمي 3.41 مليارات دولار (12.5 مليار درهم) مدفوعة بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد، حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأوزبكستان قفز 2845% خلال العقد الماضي من 23.4 مليون دولار (86 مليون درهم) في 2010 إلى 689.2 مليون دولار (2.53 مليار دولار) نهاية 2019 تشمل 363.3 مليون دولار واردات و261.9 مليون دولار إعادة تصدير و64 مليون دولار صادرات غير نفطية.

وتوزعت التجارة الخارجية العام الماضي بواقع 497.9 مليون دولار تجارة مباشرة (شملت 362.8 مليون دولار واردات و59.9 مليون دولار صادرات غير نفطية و75.2 مليون دولار إعادة تصدير) و191.3 مليون دولار مناطق حرة (منها 0.45 مليون دولار واردات و4.1 ملايين دولار صادرات غير نفطية و186.8 مليون دولار إعادة تصدير).