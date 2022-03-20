4 شركات رائدة في مجال تكنولوجيا ميتافيرس

لقد تغير العالم كما نعرفه بشكل كبير في العامين الماضيين. لتوضيح الأمور، إذا لم تكن قد لاحظت، فإن العالم الافتراضي يندمج أكثر وأكثر في عالمنا المادي. ما يمهنا الآن هو أن الميتافيرس موجود هنا ويمر بمرحلة تطور حرجة ستوجه أسواق العالم في اتجاه جديد إلى ما يبدو أنه عصر جديد من الأعمال.

نظرًا لكون Meta (Facebook سابقًا) أكثر عملاق التكنولوجيا المرتبط بالميتافيرس، في الواقع، هناك بعض الأسماء الكبيرة التي اتخذت نهجًا دقيقًا إلى حد ما في استكشاف في ما يُعرف باسم "الشيء الكبير التالي".

من الجدير بالذكر أن JPMorgan أصدرت تقريرًا كشف أن ميتافيرس هي فرصة بقيمة تريليون دولار مع إمكانية التأثير عمليًا على كل مجال من مجالات الاقتصاد، لذلك من الواضح أن عمالقة التكنولوجيا سيستفيدون من ذلك.

مع العديد من المشاريع الجارية أيضًا، لإرواء فضولكم، إليك 4 عمالقة تقنيين يقودون أحدث توجه استثماري:

1. ميتا

بدأت ميتافيرس في تصدر عناوين الأخبار وجذب اهتمامًا كبيرًا منذ أن أعاد زوكربيرج تسمية فيسبوك إلى ميتا في أكتوبر الماضي مما يعكس التزام الشركة في هذا التحول وجديتها. تسميها "التطور التالي للتواصل الاجتماعي" رؤية ميتا هي المساعدة في جلب الميتافيرس إلى حياتنا، من خلال إنشاء مساحات ثلاثية الأبعاد في ميتافيرس سيسمح لك بالتواصل الاجتماعي والتعلم والتعاون واللعب بطرق تتجاوز ما يمكننا تخيله. لإكمال تجربة ميتافيرس، تقوم ميتا بتطوير نظارات ذكية تعمل كبوابات تدخلك لعالم ميتافيرس، مما يسمح لك بالتفاعل مع البيئة من حولك وكذلك تسجيل الصوت والفيديو بلمسة واحدة فقط. نظرًا لأن حياتنا العملية أصبحت بعيدة جدًا، بفضل كوفيد، تعيد ميتا التفكير في معنى أن تكون تعمل في مقر شركة مع إطلاق الإصدار التجريبي المفتوح من Horizon Workrooms، والذي يتوفر مجانًا للتنزيل.

2. غوغل

جوجل ليس غريباً على الواقع المعزز، حيث أن محرك البحث العملاق كان يعمل على مر السنين على العديد من مشاريع الواقع الافتراضي (VR) أو الواقع المعزز (AR). على الرغم من وجود نظارات الواقع المعزز الفاشلة في سجل اختراعاتها، لا يبدو أن هذا قد منع غوغل من الاستثمار في الواقع المعزز وهي الآن تحاول اللحاق بالشركات الأخرى.

علق سوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، على رأيه بالميتافيرس في مقابلة بلومبرج ، واصفًا إياها بأنها "خليط من حوسبة متطورة مع الواقع المعزز."

3.مايكروسوفت

قفزت ميتافيرس إلى الميتافيرس لإطلاق شبكة Mesh التي تهدف إلى ربط الزملاء البعيدين معًا في النصف الأول من عام 2022 ، والتي تهدف إلى إدخال الواقع المختلط في منصة مكالمات الفيديو. تتطلع مايكروسوفت إلى استبدال Teams، التي تضم 250 مليون مستخدم نشط شهريًا ، كبوابة إلى عالم ميتافيرس الجديد.

وفقًا لجيف تيبر، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، ستشمل Mish بعض إمكانات Teams مثل وضع Together ووضع Presenter ، مما يجعل الاجتماعات عن بُعد والمختلطة أكثر تعاونًا وغامرة. سيتمكن الموظفون من المشاركة والتعاون في الصور الرمزية الرقمية ثلاثية الأبعاد في المكاتب أو في أرضيات المتاجر ، تمامًا كما لو كانوا في مكان العمل الحقيقي.

4. نفيديا

تتطلع نفيديا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أجهزة رسومات الكمبيوتر، إلى إنشاء عالم افتراضي خاص بها يطلق عليه Omniverse. ستكون Omnivers من Nvidia "منصة مفتوحة وقابل للتوسع بسهولة تم تصميمها للتعاون الافتراضي والمحاكاة الفعلية الدقيقة في الوقت الفعلي. يمكن للمبدعين والمصممين والباحثين والمهندسين ربط أدوات التصميم والأصول والمشاريع الرئيسية للتعاون في مساحة افتراضية مشتركة. يمكن للمطورين ومقدمي البرامج أيضًا إنشاء وبيع الإضافات والتطبيقات والموصلات والخدمات الدقيقة بسهولة على النظام الأساسي المعياري لشركة Omniverse لتوسيع وظائفها ".