4 نصائح لإبقاء محفظة عملاتك الرقمية آمنة

منذ أن اكتسبت عملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى اعترافًا عالميًا، ارتفعت شعبية هذا الاستثمار غير التقليدي بين الناس. يشتهر سوق العملات الرقمية الذي لا يمكن التنبؤ به بثلاثة أشياء: التقلب الشديد، والخدع الاحتيالية، والقرصنة. لهذا السبب يجب أن تكون حذرًا جدًا بالمكان الذي تخزن فيه أموالك.

لذلك إذا كنت متحمسًا لعدم خسارة أموالك التي كسبتها بشق الأنفس للمحتالين والمحتالين واللصوص، فإليك 4 نصائح للحفاظ على محفظتك بأمان:

4 نصائح للحفاظ على محفظة عملاتك الرقمية بأمان



1. استخدم المحفظة الباردة وعمل محافظ متعددة

أول شيء يجب مراعاته هو أن محافظ العملات الرقمية يتم تصنيفها وفقًا للمكان الذي تخزن فيه المفتاح الخاص لمحفظتك (وهو في الأساس كلمة مرورك الخاصة لمحفظتك)؛ إذا تم تخزينها على الإنترنت، فيشار إليها على أنها محفظة "ساخنة"؛ إذا تم تخزينها في وضع عدم الاتصال، يشار إليها باسم المحفظة "الباردة".

توفر المحافظ الباردة، بالطبع، أقصى درجات الأمان لعملاتك الرقمية، وبالتالي فهي الأفضل لاستخدامها لتخزين كميات كبيرة من العملات الرقمية. إذا كنت متداولًا يوميًا، فننصحك بالاحتفاظ بمحفظة ساخنة منفصلة للمعاملات اليومية. عند استخدام هذه المحفظة عبر الإنترنت أو أي خدمة تطلب منك إدخال مفتاحك الخاص ، تحقق جيدًا من أن عنوان URL أصلي لأن المحتالين عادةً ما يستنسخون مواقع الويب بالكامل للمحافظ أو يستخدمون عناوين URL متطابقة تقريبًا مع عناوين URL الحقيقية.



2. استخدم الإنترنت الآمن وقم بتأمين جهازك الشخصي

غالبية الشبكات العامة غير آمنة وضعيفة. لذا، إذا كان لديك محفظة بيتكوين على الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فإننا نوصي باستخدام نقطة الاتصال على هاتفك بدلاً من ذلك، لأنه من الأفضل تجنب الاتصال بالشبكات العامة بأي ثمن.

ونظرًا لأنك تستخدم الكمبيوتر المحمول الشخصي لتخزين العملات الرقمية، فتأكد من تثبيت برنامج مكافحة فيروسات محدث وجدير بالثقة على جهاز الكمبيوتر. من الضروري أيضًا فحصه جيدًا قبل تثبيت محفظتك على الجهاز.

3. قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بانتظام

إذا كنت تستخدم محفظة عبر الإنترنت، فننصحك باختيار كلمة المرور الخاصة بك بعناية. أكبر عيب للمبتدئين هو اختيار كلمات مرور واضحة وتتضمن أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد والأسماء والأفلام المفضلة. بدلاً من ذلك، نوصيك باختيار مجموعة أبجدية رقمية لا تتعرف عليها إلا أنت تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من نصف الأشخاص يستخدمون نفس كلمة المرور لعدة حسابات، مما يسهل اختراقهم، لذا تأكد من أن كلمة مرور محفظتك فريدة من نوعها. أهم شيء هو الاحتفاظ بكلمات المرور هذه والمفاتيح الخاصة بعيداً عن أعين الأخرين.

4. استخدم المصادقة الثنائية

المصادقة الثنائية، والتي تُعرف غالبًا باسم 2F ، هي عندما تقوم بحماية حسابك بقفلين، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان. لحسن الحظ، تتوفر المصادقة الثنائية في معظم محافظ الإنترنت، ويجب عليك دائمًا استخدام هذا الإجراء الأمني ​​منخفض التكلفة وعالي الأمان والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاث مجموعات في هذا السياق:

1. معرفة المستخدمين (على سبيل المثال ، كلمة المرور)

2.شيء يخص المستخدم (مثل الهاتف)

3. الخصائص البيومترية (مثل بصمة الإصبع)

يتطلب حسابك استيفاء استخدام عاملين مما سبق على الأقل قبل توفير الوصول ليتم حمايته بشكل مناسب بواسطة المصادقة الثنائية (2FA).