400 % ارتفاع حركة الركاب عبر مطار أبوظبي خلال موسم العطلات2021

أعلن مطار أبوظبي الدولي اليوم عن تزايد حركة الركاب خلال الموسم الحالي للعطلات بحوالي 400 % مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020 والذي يرجع إلى ازدياد طلب الركاب على السفر وعدد الرحلات وتوسع شبكة المطار.

وتتوقع مطارات أبوظبي أن تبلغ حركة ركاب في الفترة من 22 ديسمبر إلى 2 يناير 32000 مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي وتشغيل 102 رحلة يومياً أي ما يوازي حوالي أربعة أضعاف حركة الركاب وضعف عدد الرحلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت استقبال 8400 مسافر يومياً و56 رحلة طيران.